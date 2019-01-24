露宿长凳等开工．六旬无线临演猝死街头 猝死的64岁男子刘何志，被发现时已昏迷不醒，救护员到场证实他已死亡，警方事后用帐篷将遗体临时遮盖。其后一名女子接获通知后到场协助警员了解事件，案件暂列尸体发现处理，遗体事后送殓房。

尖东海旁怀疑猝死在长凳上的刘何志被帐篷遮盖，警方到场调查。

（香港24日讯）六旬汉昨早被发现在尖东海旁的长凳猝死，警方初步调查事件没有可疑。据了解，六旬汉为临时演员，前晚深夜完成无线剧集演出后在海旁露宿，等待昨早另一工作，讵料被发现一睡不起，其死因仍有待剖验。

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有打散工．常不同地方露宿

猝死的64岁男子刘何志，被发现时已昏迷不醒，救护员到场证实他已死亡，警方事后用帐篷将遗体临时遮盖。其后一名女子接获通知后到场协助警员了解事件，案件暂列尸体发现处理，遗体事后送殓房。

事发现场为尖东尖沙嘴中心对开海旁，昨早9时许，刘被发现躺在长凳昏迷不醒。警方事后在他身旁检获3袋杂物及毛毡。据悉，刘为临时演员，间中亦做散工，疑因经济关系，经常在不同地方露宿。

同事：曾称退休警．不似露宿者

但认识死者的临时演员周先生指出，昨早突然接获警方告知刘的死讯，当时非常愕然，相信他前晚参与无线剧集《极度怪咖》演出后，因昨早另有通告，临时在尖东海旁休息。刘曾自称为退休警察，周指听说他已婚及有子女。周续指出，刘为人正直、有正义感及友善，以往见他衣着整齐及无发出异味，手机亦常充满电，不似在街头露宿。刘入行约半年，曾参与剧集《爱．回家之开心速递》，事发前他仍有在临时演员的WhatsApp群询问有无通告可接。

急症科专科医生钟浩然指出，突然猝死有多种原因，如事主有心血管疾病，有可能是心肌梗塞；昨日凌晨温度13℃，不算很低，但亦有可能出现低温症。如事主长期因工作导致食无定时、睡眠不足等，都会加重心脏负荷，对身体造成不良影响。（香港明报）