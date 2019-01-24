法国女子名字列可疑名单．移民局：全面调查 法国女子入境大马时，因为名字被列为可疑人士名单遭机场移民局官员检查而产生误会，大马移民局今日发表文告指出，将严正以待展开调查。

（森美兰．芙蓉23日讯）法国女子入境大马时，因为名字被列为可疑人士名单遭机场移民局官员检查而产生误会，大马移民局今日发表文告指出，将严正以待展开调查。

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大马移民局局长凯鲁再米在文告中指出，这名法国女子Sophe Lemiere，于1月21日（周一）在吉隆坡第二国际机场欲入境时，在通关时，官员发现她的名字列入可疑名单。

他说，官员依据标准作业程序（SOP），把事主带到移民局办公室进一步调查，值班官员发现事主是遭执法单位列入可疑名单，并联系有关执法单位的代表，以采取进一步行动，同时让事主陈述真实情况。

“事主声称与官员有误解，移民局了解事主的立场，移民局已向警方报案，无论如何，移民局除了配合警方的调查，也会严正看待，会展开全面和内部调查，以确保遵守每个标准作业程序。”

他指出，身为移民局局长，他将确保移民局的工作程序是专业的，同时不会向任何可能威胁到国家边界安全而妥协。