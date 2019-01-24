刘镇东：主讲人来马遭刁难．内政部着手调查 国防部副部长刘镇东表示，内政部已经知悉受他邀请来马参加讲座会的主讲人却被移民局官员刁难的事情，并已着手调查。

周奕成、刘镇东、胡永泰、翟坤及廖振扬在论坛上合影。（图：星洲日报）

（八打灵再也23日讯）国防部副部长刘镇东表示，内政部已经知悉受他邀请来马参加讲座会的主讲人却被移民局官员刁难的事情，并已着手调查。

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他说：“内政部已经知道发生此事，我全权交给内政部长丹斯里慕尤丁去处理。”

刘镇东今午出席由双威大学联合谢富年东南亚研究所（JCI）主办的“东盟在多极世界的国家安全框架”论坛，在论坛结束后回应的记者询问时表示，他其实不想多谈，只希望交给内政部长去处理。

试图解释不被接受

苏菲黎梅尔日前称，她受邀到我国出席国防部主办的对话会，却在第二吉隆坡国际机场入境处遭到移民局官员的刁难及恐吓。

事发时，她是从新加坡飞抵吉隆坡，结果一下机就被一名移民局官员拦截，并被告知她的名字被列入警方的黑名单内。

然而，苏菲黎梅尔其实是受刘镇东邀请出席有关会议，她试图向移民局官员解释却不被接受。事主过后于隔天在人权律师苏仁登和拉蒂花的陪同下前往警局报案。

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另外，在今天的论坛分享学术意见时，刘镇东指出，我国希望拥有很大的独立外交政策空间，因为政府不想被人视为是任何国家的“代理人”。

他说，西方强国如美国会继续维持为一个扮演强权的角色，但他不认为美国在将来会成为单一强权的国家，因为中国也会逐渐强大起来。

“中国日渐强盛，不管是在经济或军事领域是一个事实，同样地，可以预见未来中国也不会是单一的强权。”

他认为，未来不会出现有如90年代早期的情况，即只有单一强权存在，毕竟世界上还有其他如俄罗斯、欧盟、日本和印度等大国，都在扮演着举足轻重的角色。担任此论坛主持人的是谢富年东南亚研究所主席胡永泰、中国北京大学国际关系学院翟坤教授、新加坡南洋理工大学文学总院院长廖振扬博士和台湾世代群公司创办人周奕成。