太平动物园添2成员．小雄象小非洲瑟鹭同日诞生 太平动物园又增添了2只小动物，包括一只小雄象及一只非洲瑟鹭。

阿都拉欣（右二）与市议员们观赏甫出世不久的小瑟鹭。左起是王永兴、王星元及黄书文。（图：星洲日报）

（霹雳．太平23日讯）太平动物园又增添了2只小动物，包括一只小雄象及一只非洲瑟鹭。

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动物园内的母象“太平”，在去年12月30日诞下了一头小雄象，而非洲瑟鹭也在同一天孵出了一只小瑟鹭。

太平市议会主席拿督阿都拉欣在新闻发布会上指出，随着2只小动物的诞生后，太平动物园目前共有9只大象及3只瑟鹭。

去年达15种小动物诞生

他表示，去年动物园有多达15种小动物诞生，共达34只，当中包括巴万鹿、刺猬、斑马、野牛、鹿、野鸡、狼、大蝙蝠、白掌长臂猿、灰冠鹤及鹳鸟等。

他说，小雄象是由年龄12岁大的母象“太平”所诞下，重80至90公斤，而瑟鹭则仍未知悉是雄或雌鸟。

“太平动物园去年也购入了4种鸟类，包括天堂鸭、黄咀天鹅、黑咀天鹅及鹤鸵。”

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目前拥有1400只动物

阿都拉欣表示，随着上述动物及鸟类的增加后，太平动物园目前拥有1400只动物，种类多达140种。

他指出，去年参观该园的旅客人数多达60万9567人次，虽然目前太平被列为狂犬症疫区，但参观动物园的人数没有受到影响，旅客的人数与去年同时期没有多大的变化。

甫诞生3个星期的小象，受到母象的细心照顾。（图：星洲日报）

黄咀天鹅被安置在动物园的白天鹅池中，供游客观赏。（图：星洲日报）

还没有离开鸟巢的幼瑟鹭（左），还需要母瑟鹭喂食。（图：星洲日报）

色彩美丽的天堂鸭，是太平动物园新增添的鸟类。（图：星洲日报）