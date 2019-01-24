布玛：堂姐曾展示与纳吉合照．“呈堂照片不见阿旦” 蒙古女郎阿旦都雅的堂妹布玛指出，阿旦都雅于2005年与男友阿都拉萨到巴黎旅游后与她分享旅行照片，其中一张是她与阿都拉萨及时任副首相拿督斯里纳吉的合照。

蓝卡巴星（右）说，为了让布玛今早完成供证，避免日后需多次往返大马，因此更改证人出庭的次序。左为珊吉柯。（图：星洲日报）

（沙亚南23日讯）蒙古女郎阿旦都雅的堂妹布玛指出，阿旦都雅于2005年与男友阿都拉萨到巴黎旅游后与她分享旅行照片，其中一张是她与阿都拉萨及时任副首相拿督斯里纳吉的合照。

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阿旦都雅家属起诉大马政府等4造索偿1亿令吉一案今日开审，目前在美国一家百货公司任职销售助理的布玛（37岁）是首名证人。

诉方代表律师珊吉柯在庭上向布玛展示一张照片，布玛表示，这正是阿旦都雅向她展示的照片，但呈堂版本中的女子并不是阿旦都雅。

布玛在供证时说，阿旦都雅回蒙古后向她展示到巴黎旅游的照片，她记得其中一张照片是阿旦都雅和两个男人的合照，她接着询问照片两个男人的身份。

指两人是好朋友生意伙伴

她指出，阿旦都雅说是时任副首相纳吉，阿都拉萨则是纳吉的下属，两人也一起经营生意。

“由于纳吉与阿都拉萨有相似的名字，我问阿旦都雅两人是否是兄弟，阿旦都雅说不是，并指两人是好朋友及生意伙伴。”

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她说，她是于2004年11或12月期间透过阿旦都雅的介绍，在香港的一家酒店认识阿都拉萨，而当时她在香港定居。

“当时阿旦都亚告诉我，阿都拉萨是她的朋友，后来才表示她与阿都拉萨是情侣关系。我还记得，我到他们下榻的酒店找他们，接着外出吃午餐，之后我就回家，他们则在酒店住了几天。”

她表示，阿旦都雅是从蒙古前来探望她，并告知她是来香港出差。

她说，她于2005年1月在上海与阿都拉萨第二次见面，当时她与阿旦都亚从香港飞往上海机场与阿都拉萨会合。

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“他（阿都拉萨）支付了我和她（阿旦都雅）的机票钱。他也支付了整个旅程的费用，包括住宿、用餐和购物的费用。他们住在一起，我则单独住一个房间。这只是个短途旅行，只有两晚。”

指与阿都拉萨2005年第三次见面

布玛指出，与阿都拉萨第三次见面是于2005年，地点为新加坡，当时他与阿旦都雅已提前抵达新加坡。

“在这之前，阿都拉萨与阿旦都雅到欧洲旅游，他们告诉我，他们在巴黎玩得很开心。同样的，在新加坡的会面只有两至三晚，阿都拉萨也支付了的所有费用。”

她说，当阿都拉萨无法联络上身在蒙古的阿旦都雅时，他都会跟她联络。

“他告诉我已转账给阿旦都雅，希望我帮忙转告她。他说他真的很关心她，还知道她有一个残疾儿子，并希望能为她提供经济援助。”

她表示，她是于2006年8月在香港最后一次见到阿旦都雅，之后，阿旦都雅即前往大马与阿都拉萨会面，以向阿都拉萨追讨她在欧洲一笔交易中负责翻译工作的酬劳。

“阿旦都雅曾透露，阿都拉萨雇人威胁和恐吓她。但她说不会因此而害怕，因为她是为了获得她应得的东西。

“我以为阿都拉萨是个好人，所以当时没有想太多，直到我来马来西亚时，发现阿旦都雅已就此事向警方报案。她在阿都拉萨的住家及办公室多次尝试，但他始终不愿和她见面。”

她说，阿都拉萨曾传短讯给她，表示不愿再见到阿旦都雅，惟阿旦都雅称只是小误会，让她不必回复对方。

她表示，阿旦都雅的表妹娜美拉于2006年10月19日晚上11时，在大马一家酒店致电她，指阿旦都雅单独外出找阿都拉萨后就没有回到酒店，也无法联络上她。

“娜米拉问我该怎么办，我建议她说，如果阿旦都雅在一小时后没有回来，就到警局报案。”

布玛也说，最后一次见到阿都拉萨是在2008年阿旦都雅命案的审讯期间。

此前，原定传召阿旦都雅的父亲沙里布为首名证人，诉方律师蓝卡巴星说，这是因为布玛远从美国来马供证，于本周五就要返回美国，因此更改了证人出庭的顺序。

他也说，诉方也担心布玛无法及时完成供证，导致她必须多次往返大马。

今午料传召沙里布供证

答辩方代表律师曼吉星将于明早盘问布玛，预计明日下午传召沙里布供证。

阿旦都雅的父亲沙里布、母亲阿妲斯卡，以及两名儿子孟沙盖和阿坦沙盖是于2007年6月4日入禀沙亚南高庭，要求政治分析家阿都拉萨、前特警阿兹哈、西鲁及大马政府就阿旦都雅的死赔偿1亿令吉。

沙里布在诉讼中强调，阿都拉萨和两名前特警对阿旦都雅的残忍杀害，使他们蒙受严重的精神和心理创伤。