瓦达：今年办颁奖礼．表扬促进国民团结媒体 “我不是批评媒体，但据我所知，对新闻工作者来说，坏消息就是好新闻，是吧？然而，我们希望好消息也可以是好新闻，因此想通过奖项鼓励更多新闻工作者报道与各族团结相关的新闻。”

瓦达姆迪（前排左四）为印度传统丰收节庆典主持开幕，左一为玛丽约瑟芬。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉23日讯）首相署部长（国家团结与社会和谐）瓦达姆迪指出，当局计划于今年举办颁奖典礼，表扬报道促进国民团结新闻的媒体，为社会注入正能量。

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“我不是批评媒体，但据我所知，对新闻工作者来说，坏消息就是好新闻，是吧？然而，我们希望好消息也可以是好新闻，因此想通过奖项鼓励更多新闻工作者报道与各族团结相关的新闻。”

至于颁奖礼的日期和细节还未确定，很大可能落在年中，或在国庆日前进行，他也不排除这将是一项全国性的活动。

他于今午为芙蓉龙城国中与龙城睦邻计划联办的印度传统丰收节（Ponggal）庆典主持开幕后，在新闻发布会上受询时，这么回应。

此外，他分享，印度丰收节落在每年1月份，很高兴看到学校通过举办庆典活动，让学生们认识这个传统节庆和一些游戏，加深对印裔文化的了解。

“大马是个多元民族和宗教国家，各族可以透过不同的节庆，学习欣赏和尊重彼此的文化与习俗，希望这些庆典活动能够促进各族学生和师长之前的团结。”

今午出席庆典的嘉宾有拉杭州议员玛丽约瑟芬、森州团结局局长萨拉茜雅等人。