总检察长大法官晚宴跳舞．哈迪抨行为不当 哈迪阿旺今日在其脸书专页发表文告指出，2名“老人”应该要记得东方价值观及根本，做好本份。汤米汤姆斯今年67岁，而马拉尊则66岁。

（瓜拉登嘉楼23日讯）伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺今日斥责总检察长汤米汤姆斯和联邦法院首席大法官丹斯里里察马拉尊不顾年龄及身份地位在司法年晚宴上跳舞，作出不恰当的行为。

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他今日在其脸书专页发表文告指出，2名“老人”应该要记得东方价值观及根本，做好本份。汤米汤姆斯今年67岁，而马拉尊则66岁。

哈迪阿旺说，身为总检察长或大法官，不同于艺人，如果今日跳舞的是艺人，民众没有异议。

“可是，如果跳舞的是总检察长或首席大法官，而且是已快要退休的老人，他们就好像马来谚语所说的猴子接触到辣椒，一刻静不下来。”

指不应比西方人更西方

他说，英国人和美国人在老年时跳舞会觉得丢脸，所以不应该比西方人更西方。

“在自由的西方社会，他们不允许任何负责为社会做出公平及透明裁决的人士自由地与社会大众接触，以防影响他们公平及透明化地做决定。”

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他说，如果这样的事情在西方国家发生，相关人士肯定已辞职，问题是，马来西亚会发生同样的事情吗？

他说，整体而言，出任国家要职的人士不只要有学识，也要有影响力、清廉及拥有高尚的人格尊严。