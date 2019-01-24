林健文·不应该拘泥于老方法 希盟政府提出了很多新概念和新方式，可能和我们之前所习惯的方式有所不同，现代的青少年已经是00后了，无论是生活方式或思考都和00前的不一样，有时候逆向思考反而可以让我们更了解现代青少年，更加容易融入他们的世界，从他们的角度看问题，才可以让这个社会和家庭更加融洽。

18岁以下青少年禁出夜街，原本是一个刑事（criminal）问题，新政府提出的方案原意是要打击青少年涉及毒品问题，慢慢被扭曲成教育问题（父母管教和家庭问题，或者学校教育问题），又慢慢被有心人讲成政治问题了（涉及宗教政治理念等等）。只是一个提议，而且出发点在于打击青少年吸毒问题，和孩子的成长受限制思想受管理荼毒差得远，黑白混淆正是如此。

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要怪罪现代年轻人依赖父母，首先问题出现在父母本身（没有孩子的只有理论，生一个孩子出来养才能体会），从小到大处处依着孩子顺着孩子，让孩子失去思考和独立生活的本能，这个问题根本不能和吸毒混在一起讲，一个是教育问题，一个是社会问题，要打击毒品，必须同时解决供应（supply）和需求（demand）的问题，供应的问题可以短期解决，但无论多严格多先进的国家，只要价格够高，毒品非法入口的途径依然存在，所以就如冰岛这样的高收入，人口密度低兼发达的国家，毒品问题依然存在，所以政府参考冰岛的方式提议18岁青少年禁止出夜街，出发点无非是想降低青少年涉毒及罪案。我们的青少年问题还没有到达哥伦比亚菲律宾等国家般严重，所涉及的层面也没有金三角那么广泛，所以从教育的方面降低或解决这个问题，是可行之道，要是问题已经延伸到社会层面了，青少年就已经涉及犯法，很有可能无法再回头了。

希盟政府提出了很多新概念和新方式，可能和我们之前所习惯的方式有所不同，现代的青少年已经是00后了，无论是生活方式或思考都和00前的不一样，有时候逆向思考反而可以让我们更了解现代青少年，更加容易融入他们的世界，从他们的角度看问题，才可以让这个社会和家庭更加融洽。家长式的教育早已不适合现代社会了，现代年轻人需要更多的对话和讨论，而不是指示（order），但在自由度更高的年轻人圈子，更严重的叛逆问题显然愈发严重，而这都始于父母或家庭的某方面缺陷或缺席，解铃还须系铃人，新政府想用的方法正是如此。

社会在改变，人类整体知识增加和进步的同时，很多负面的问题也随即产生，所以我们解决的方法不应该拘泥于老方法，放开狭窄的心怀，才可以拥有一个温馨的家庭进而一个低犯罪率的国家。