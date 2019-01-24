总裁：2018年获最佳业绩．第二国产车今年放眼23万辆 他指出，在销量最好的Myvi，以及最近推介的Aruz的贡献下，预计今年的销售量可增长4%，进而可以达到23万1000辆的销售目标。

（吉隆坡23日讯）第二国产车（Perodua）总裁兼首席执行员拿督再纳阿比丁今日披露，第二国产车于2018年取得最好的销售业绩，共售出22万7243辆汽车。

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他指出，在销量最好的Myvi，以及最近推介的Aruz的贡献下，预计今年的销售量可增长4%，进而可以达到23万1000辆的销售目标。

再纳阿比丁今日在一项“与媒体新春聚餐”宴会上致词时说，第二国产车于去年的最佳销售车款是Myvi，订购数量达到11万7844辆，而注册车辆达到8万2122辆。

“从2017年11月推介至今，Myvi的注册数量超过9万1500辆，订购数量14万7000辆。”

他说，今年的汽车市场预计是微成长，因此，第二国产车今年的销售增长目标是4%。

他说，根据马来西亚汽车公会的预测，今年的汽车总销量，将从去年的59万8714辆增加至今年的60万辆，成长率仅0.21%。

他预计Myvi将持续成为今年的畅销车款，而今年1月3日推介的Aruz也取得不俗市场反应，迄今为止共接到订单5700辆，而原本的每月销售目标是2500辆。

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出席新春聚餐会者包括Perodua Sales私人有限公司董事经理拿督惹哈里胡欣、Perodua Global Manufacturing私人有限公司总裁拿督阿末苏海米、Perodua Auto Corporation私人有限公司执行董事长田一义。