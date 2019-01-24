黄瑞林：津贴柴油减影响大．“渔业发展局速拟对策” 行动党适耕庄区州议员黄瑞林针对渔民面对的各项困境，今午率领马来西亚渔业总会代表前往布城会见渔业局总监拿督莫尼，以商讨对策。

黄瑞林（右五）周三下午带领大马渔业总会多名代表前往布城与渔业局进行交流。右六为莫尼；左三及左五分别为谢享存和谢添僖。（图：星洲日报）

（八打灵再也23日讯）行动党适耕庄区州议员黄瑞林针对渔民面对的各项困境，今午率领马来西亚渔业总会代表前往布城会见渔业局总监拿督莫尼，以商讨对策。

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同时，他也透过电话，向渔业发展局总监嘉马鲁丁反映渔业津贴柴油供应量削减的问题。

马来西亚渔业总会会长兼适耕庄渔业公会会长谢添僖、渔总永久名誉会长兼大港海产公会总务纪伟成、半港海产公会会长李秋水、下霹雳渔民合作社主席纪春福周二揭露，渔业发展局从今年1月开始，减少全国288万公升的津贴渔业柴油供应，造成各地渔船在月杪无法添渔业柴油，部份渔船被迫停海，料导致全国渔产减少，也致使渔民生活深受影响。

渔民排长龙也添不到油

也是雪州议长的黄瑞林接受《大都会》访问时表示，他们在莫尼的协助下，现场与嘉马鲁丁通电话，并反映政府削减渔业柴油所带来的影响，包括渔民必须排长龙添油、一个月有两三次添不到油等。

他说，适耕庄目前共有243艘渔船，但当局的记录却没有更新，至今还维持旧有111艘，落差极大。

“适耕庄需要300万公升柴油，210万公升根本不足应付渔民需求；而霹雳州半港目前只获660万公升的津贴柴油，其实1000万公升才足够。”

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“嘉马鲁丁虽了解有关问题，但却不知道情况那么严重；我要求当局增加适耕庄的固打，同时严厉监督，确保不再发生津贴被滥用的问题，毕竟农历新年将至，希望问题能暂时舒缓，尔后再一步一步去解决，而对方承诺会尽量帮忙。”

黄瑞林解释，政府尊重渔民的需求；但以往不断且大量发放柴油津贴时，却有不法之徒滥用柴油，让鱼获量与津贴量不成正比，造成当局蒙受损失。

他说，上述问题引起政府关注，也一直在探讨如何避免津贴柴油被滥用，毕竟这不仅是渔民损失，也是全体纳税者的钱。

疑发放程序出现问题

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黄瑞林说，适耕庄所有渔船目前都能如常出海捕鱼，仅可能会在月杪或月中面对添不到津贴柴油的困境。

“就像大宝森节那段时间，渔民就连续3天打不到油，相信是发放的程序出现一些问题，固打可能不够。”

他说，适耕庄的渔船不断增加，渔业发展局目前或仍使用旧的数据和资料，以致所提供和所需的柴油量出现落差，再加上部份不法之徒的滥用，使情况变本加厉。

无论如何，黄瑞林承诺会持续向相关单位跟进上述课题的进展，必要时也会会见渔业发展局总监和主席，进一步商讨此事。

出席交流者包括谢添僖、沙白县新村发展官谢享存及多名来自霹雳半港的渔民代表。

反映无法转名禁聘外劳困扰

除了柴油津贴问题，一行人今午也向莫尼及渔业局官员反映B牌渔船无法转名和禁止聘请外劳的困扰。

黄瑞林说，农业部计划在2020年逐步让C牌渔船取代B牌渔船，惟至今却仍未拟定全盘的转型计划和蓝图；未来一旦突然落实新政策，渔民恐适应不良。

“有关计划必须按部就班，无论更换捕鱼道具、换船、船需多大等，都必须要有个指南；渔业局也明白他们在这方面的不足，也希望大马渔业总会能跟会员商谈，尔后拟出反建议，双方进行互动。”

向部长反映寻对策

他也针对不能聘请外劳一事指出，全马共有逾9万名注册渔民，惟在渔业领域内，却有多达3万5000名外劳，即超过渔民人数的三分之一，既多且危险。

“国家目前要逐步减少对外劳的依赖，尽管我们知道捕鱼业是‘3D’行业，即肮脏（Dirty）、危险（Dangerous）及困难（Difficult）的行业。”

他也理解在上述事件中，渔业局总监的权力有限，只能协助向部长反映，再由内阁决定及寻找一个全盘方案；但通过类似的交流，能让渔民表达心声，同时也给予渔业局反映渔民问题的平台。