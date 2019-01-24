高品质生活不能不懂的5个关键词 很多人都向往高品质生活，无论吃的喝的穿的用的......尽可能都要高品质。看到这里，你第一个概念也许是，这不是要花很多钱才行？其实并不然！有时候只要你做对的选择，选购对的物品，也可以瞬间提升你的生活品质。不相信？现在就以每人手中至少有一台的手机为例，告诉你高品质生活的5个关键词。

很多人都向往高品质生活，无论吃的喝的穿的用的......尽可能都要高品质。看到这里，你第一个概念也许是，这不是要花很多钱才行？其实并不然！有时候只要你做对的选择，选购对的物品，也可以瞬间提升你的生活品质。不相信？现在就以每人手中至少有一台的手机为例，告诉你高品质生活的5个关键词。

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关键词1:＃高效率

要生活高品质，高效率绝对是最基本的要求。高效率让你有更多的时间用心去体会，然后再细细品味生活，这样你才会真的知道自己缺什么、需要什么，进而去改善提升生活品质。所以，我们的手机最好具有4200mAh电池，足够一天的用量。即使碰上手机没电，也要可以快速充电（最好在30分钟内可以充满70%点亮），最重要在紧急关头，还可以用手机与其他手机进行无线充电。

关键词2:＃好品味

有了高效率，接着就是高品质的晋级要求——好品味。所谓的好品味，并不是一定要跟随大众的审美眼光。紧记一点，与其是大家都爱的，不如挑选独树一格。以手机为例，除了选一般人会挑选的黑白灰，还可以大胆尝试翡冷翠和极光色，最好搭配8曲面3D玻璃机身和曼妙苗条的弧线，这样设计精简却俊秀，带在身边不失时尚。如果觉得独特性不够？那就多加一个标志性的矩阵排布四点式镜头，这样绝对可以突显你的品味。

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关键词3:＃零累赘

要达到真正的高品质生活，尽可能不要有太多的累赘，让生活回归精简，随身物品也一样。以手机为例，最好一机就可以拍出别人别人可能需要一堆辅助工具才能完成的高素质照片。首先最好具备夜景拍摄模式，然后搭配徕卡超广角镜头，更宽阔的摄角能收纳更多建筑和美景。当然最好也有AI功能，可以实现电影级的人像留色，在拍摄影像时识别人像，突显人物的光彩。一旦启动AI拍摄，手机会自动侦测所拍摄的画面，一旦拍摄近物，手机会自动切换成超微距拍摄。

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关键词4:＃百事通

要生活高品质，就算没办法做到无所不知，也不能完全一无所知，尤其一些跟你周遭有关的事物，当然这可以通过善用一些科技产品达到。以手机为例，最好具备AR翻译功能，只需要将摄像头对准文字或实物，手机屏幕上就会即时显现AR翻译结果。此外，最好还具备HiVision功能，只要用镜头扫描食物，就能预估食物的热量，连你吃多少的热量都能掌握，这样的生活，还不是高品质吗？

关键词5:＃无限可能

真正的高品质生活，并不只是将所有高品质的元素纳入生活中，而是也懂得如何将这些元素互相链接配合，达致一加一大于二的效果。以手机为例，除了本身的功能必须够强大以外，最好还可以与我们的手表或笔电完美结合，全面解决日常所需。

首先来讲笔电，外形上最好拥有超轻薄金属机身，适合随身携带。性能方面，除了搭载第八代Intel处理器及强大的图形处理器，满足设计软件和游戏的需求以外，最好也同时结合指纹识别与电源键，可以一键开机解锁，即刻进入作业系统，既安全又快捷。当然，最好还可以通过华为电脑管家，轻松解决手机和笔电高速互联共享的问题，只需设定在让手机和笔记本自动连接并同步相册，3分钟16秒就可以传送1000张照片。配备方面，最好也配有轻巧便携的适配器，除了笔电本身，也能用来帮手机快速充电，外出无需携带多一条适配器，减少旅途和外出的负担。

接着就是手表，除了必须支持全球范围内三大卫星定位系统，能快速和精确找出所在的位置。最好还同时提供多种运动模式，实时提供各项数据，无论上山下海、室内户外，跑步、骑行、游泳、登山、越野都要难不倒它。享受高品质生活的前提是必须有健康的体魄，所以这支手表一定也要可以全天候监测我们的心率，同时具有长达两周的续航时间，不必频繁充电。

由于这是一篇纯与你分享有关高品质生活的文章，所以并不会告诉你文中不断出现，一直出现的这台适合追求高品质生活人使用的手机是哪一款或什么型号。只是如果你有兴趣进一步了解，你还是可以点击这网址https://shop.huawei.com/my/index.html或这脸书专页https://www.facebook.com/HuaweimobileMY/

当然还可以点播以下影片：