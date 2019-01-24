NBA·飙生涯新高61分·哈尔登：我没有极限 美国职篮NBA休斯顿火箭超级球星哈尔登今天飙出生涯新高61分，加上戈登在终场前砍进逆转三分球，让火箭客场以114比110击败纽约人。哈尔登对此表示：“我所能做的没有极限。”

休斯顿火箭超级球星哈尔登今天单场砍下61分，飙出生涯得分新高。（图：法新社）

（美国．纽约23日讯）美国职篮NBA休斯顿火箭超级球星哈尔登今天飙出生涯新高61分，加上戈登在终场前砍进逆转三分球，让火箭客场以114比110击败纽约人。哈尔登对此表示：“我所能做的没有极限。”

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哈尔登（James Harden）连续21场比赛至少拿下30分，是NBA史上第4长，仅落后张伯伦（Wilt Chamberlain）缔造的3个纪录。单场至少30分的连续场次最高纪录，是张伯伦创下的连续65场，他另外有连续31场、连续25场单场至少攻下30分的纪录。

单场61分是NBA本季至今的最佳纪录，夏洛特黄蜂的沃克（Kemba Walker）本季曾有单场60分的演出。哈尔登今天在麦迪逊花园广场（纽约人主场）拿下61分，也追平前洛杉矶湖人科比布莱恩（Kobe Bryant）在2009年2月2日创下的成绩。

这场比赛直到最后1分钟，战况仍旧激烈，纽约人的穆迪埃（Emmanuel Mudiay）最后34.9秒两罚俱中，以108比107领先，哈尔登随后也是两罚全进，火箭以109比108超前，在尼克特里尔（Allonzo Trier）上篮拿下两分之后，火箭戈登（Eric Gordon）砍进价值连城的三分球，让球队以112比110领先，在哈尔登切入灌篮得手后，火箭锁定胜利，并在最终以114比110胜出。

哈尔登去年1月30日，在火箭对上奥兰多魔术的比赛，缔造单场60分的生涯最佳成绩，今天他拿下61分，刷新自己的生涯最佳纪录。

哈尔登说：“我得继续前进。”他说：“篮球是我所爱，我所能做的没有极限。”

哈尔登表示：“在不少队友受伤的情况下，我们必须拚防守，守下后再创造进攻机会，上半场我们没做到，下半场我们做到了，然后我们就赢球了。”

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（中央社．译者：李晋纬/核稿：张晓雯）