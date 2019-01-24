被诉未缴机场税．亚航反起诉马机场控股 亚航指出，由于其姐妹公司长程廉航亚航X，在吉隆坡第二国际机场（KLIA2）的营运受到破坏，结果对亚航X的运作带来损失。

（吉隆坡23日讯）就去年大马机场控股公司针对未缴纳的机场税起诉亚航，亚航今日宣布反起诉大马机场控股公司。

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亚航指出，由于其姐妹公司长程廉航亚航X，在吉隆坡第二国际机场（KLIA2）的营运受到破坏，结果对亚航X的运作带来损失。

为亚航X索4亿赔偿

亚航今日发表文告指出，公司正在为亚航X寻求4亿令吉的赔偿损失。

亚航也说，大马机场公司也抵触了2015年大马航空委员会法令，因大马航空委员会的条例阐明，机场管理单位与航空公司的任何争议都应事先寻求调解。

亚航首席执行员莱阿斯末及亚航X首席执行员宾雅敏依斯迈在文告中透露，亚航向来都准备与大马机场公司及其子公司进行协调，但很遗憾对方却选择兴讼，其中的原因机场公司最了解不过。

他们说，亚航始终认为机场税是争议的核心，然而，这其实是大马航空委员会负责调解的权限。

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亚航：愿协调对方却兴讼文告强调，虽然早前双方曾口头讨论及书信回应，不过兴讼之举，显示大马机场公司已不当地绕过了大马航空委员会。

文告说，亚航坚持通过调解的努力，包括遵循大马航空委员会法令的条文来解决有关争议；而由于大马机场公司无法履行其作为航空服务供应商的职责，并对亚航X造成损害，所以保留一切追究权。

文告披露，亚航已一再的向大马机场公司就上述问题及其他问题进行沟通，但未见对方做了些什么。

亚航指出，机场公司去年一而再的关闭3号跑道，以及从2016年10月11日至11月2日，一条破裂的燃油输送线，阻挠了机场上P点停泊站，结果破坏了亚航X的运作。

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“飞机因拖航所承担的附加燃料成本、人力成本、时间拖延、航班取消都一再造成亚航X的收益损失。”