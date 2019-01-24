紫盟羽球联赛·3大主力归队助阵·八打灵盼砸地闯4强 八打灵寄望在印尼羽球超级500赛中提早出局的奥根森，能够协助该队在星期四晚紫盟羽赛复赛中协助该队击退地不佬市，闯进半决赛。

（云顶24日讯）八打灵寄望在印尼羽球超级500赛中提早出局的奥根森，能够协助该队在星期四晚紫盟羽赛复赛中协助该队击退地不佬市，闯进半决赛。

广告

八打灵与地不佬市一役的胜者，将在星期五半决赛对直接晋级半决赛的蒲种联军；而安邦再也将在明日迎来甲洞或沙登，所有比赛将在云顶云星剧场上演。

由于旗下的数名主力在印尼羽球超级500赛早早出局，这反而让八打灵实力大增，包括丹麦男单名将奥根森、前国羽男单伊斯干达和国羽混双主力之一赖沛君。

从首阶段就效力八打灵的伊斯干达和赖沛君，在星期二的印尼赛就出局，而奥根森则在星期三出局。

八打灵教练依斯迈表示，上述这3名球员都可以在星期四晚上八时比赛前赶到压阵。他说，他们还可以在星期四才决定上场的阵容。

依斯迈：3人是胜负关键人物

他表示，这3人都是八打灵的主力，任何一人都可能扮演胜负关键的得分球员。

广告

八打灵在单循环赛中曾以15比4大胜地不佬市，所以在这场复赛中备受看好可胜出晋级半决赛。

虽然在这场复赛中倍受看好，但是依斯迈并不会因此而掉以轻心，尤其是对方没有输的压力，反而是他们将面对更大的取胜压力。

他说，而且比赛是在云顶，羽球的速度会不一样，若有一丝的不小心，就可能上演翻船。

星期四的另一场复赛是由甲洞对沙登。