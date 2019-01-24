世界跳水系列赛·马7人出征争佳绩·张俊虹伤缺首2站 大马世界冠军张俊虹虽然缺席今年首两站跳水世界系列赛，但是大马仍有很多选手取得参赛资格，选手的表现令人期待。

张俊虹（下）需要养伤，因此潘德莉拉（上）将与粱敏仪或诺哈碧妲合作参加跳水世界系列赛。

（吉隆坡24日讯）大马世界冠军张俊虹虽然缺席今年首两站跳水世界系列赛，但是大马仍有很多选手取得参赛资格，选手的表现令人期待。

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今年的跳水世界系列赛共有5站，分别是日本相模原市（3月1至3日）、北京（3月7至9日）、蒙特利尔（4月26至28日）、喀山（5月10至12日）及伦敦（5月17至19日）。

只有世界排名前8名的选手才能参加跳水世界系列赛，大马共有7名选手取得参赛资格。

在2016年里约奥运夺得银牌的俊虹与小潘，曾在去年的世界系列赛首站北京站夺得银牌；第二站日本富士摘铜；第三站蒙特利尔站更上一层楼夺得女子双人10公尺跳台金牌；最后一站喀山则再得铜牌，整体表现出色。

邓贵媚：不会贸然让俊虹复出

不过，张俊虹在退出去年8月雅加达亚运会后，变进行了膝盖手术，目前依然处于养伤阶段。

大马游泳总会秘书邓贵媚昨日表示，俊虹需要至少六个月的时间休养，才能重返跳水训练，他们不会让俊虹冒任何的风险提早参加比赛，一切等伤完全康复。

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她表示，俊虹肯定不会参加今年首两站世界系列赛，潘德莉拉将会改与梁敏仪或诺哈碧妲搭档征战。“新上任的教练李锐在农历新年后走马上任，经过训练就会做出决定潘德莉拉的搭档。”

除了上述三名跳水选手，大马也在女子3公尺跳板和双人3公尺跳板、男子双人10公尺跳台和混合双人10公尺跳台取得满额参赛席位。

邓贵媚表示，杰森将与哈尼斯参加男子双人10公尺跳台，而梁敏仪则与哈尼斯联手参加混合双人10公尺跳台。诺哈碧妲与吴丽颐联手取得女子双人3公尺跳板参赛权。

称跳水队走在正轨

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她说，大马获得国际泳联给予更多参赛额，这对大马来说是项好消息。

她表示，虽然去年教练结构改变，但是大马至少在每一站世界系列赛都赢得奖牌，这是历来首次。“这证明大马跳水队是步在正确的轨道上，只要选手专注在训练和比赛。”

在领奖台重组后，在三项运动被列第一层的训练制度中，跳水是其中一项。