巫裔假释者檀香净苑大扫除．跨宗教服务社区赞 这是多美丽的画面；巫裔占多数的假释者到佛教场所参与大扫除，不分你我，不分种族，大家齐心服务社区。

假释者用电水枪射走青苔。（图：星洲日报）

（吉打．双溪大年23日讯）这是多美丽的画面；巫裔占多数的假释者到佛教场所参与大扫除，不分你我，不分种族，大家齐心服务社区。

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对假释者来说，这或许是个弥补过失，重投社区的好场所！

让假释者重新走入人群

假释者已为自己犯下的错失懊恼，通过社区服务或可让他们重新走入人群，好好为社区做一点事情，或也间接为将来重返社会进行一番心理建设。

监狱局的假释组会与非政府组织、慈善机构等配合，举办各项有意义的活动，让服刑的假释者有一个服务社区的机会，让假释者在星期日通过社区服务，贴近人群的劳动力，换回一点心灵上的慰藉。

双溪大年檀香净苑监狱弘法组组长林联忠半年前得知假释者外出执行社会服务任务时，就已开始策划并申请向监狱当局建议联办相关活动。

假释者分工修剪树木。（图：星洲日报）

大家为檀香福利晚净苑的围篱重新上油漆。（图：星洲日报）

法米用心的在铁门前油漆。（图：星洲日报）

假释者列队后，依祖丁（右）给予汇报与指示。（图：星洲日报）

林联忠：让民众改观

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林联忠愿意扛起这一责任，主要是要让假释者有机会走入社区，让民众看在眼里，让民众对他们有所改观。林联忠积极与监狱局假释组跟进下，终于在日前一个星期日早上，带着一批假释者到公主城的双溪大年檀香福利晚晴苑和檀香爱心福利中心展开大扫除。

来自2所工厂的48名假释者在3小时内，完成清理、油漆工程、修剪树木和打扫周围环境，让整个地方焕然一新。

假释大扫除感觉很棒

双溪大年檀香净苑监狱弘法组组长林联忠（38岁）说，这一次与假释者一齐展开大扫除让他感觉棒极了，大家不分你我，不分宗教，愿意为净苑打扫与油漆。这是他首次主办“假释大扫除”，对于狱方良好配合，让假释者有机会到社区付出，这点让他非常开心。

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“我计划一年举办2次大扫除，让假释者可以出来走走。他们不是在监狱，而是居住在工厂宿舍，每天都需要依据时间上班和下班，下班后一定要回到宿舍报到，不可私自外出。”

他说，他也是在半年前就申请这个假释大扫除活动，敲定日期后才在一个月前正式规划活动内容。“我在确认日期后，就抽出时间准备各种物品，以让约50人的假释者参与大扫除。”

依祖丁：假释者自律不敢潜逃

双溪大年监狱局假释组警长莫哈末依祖丁说，双溪大年的假释者约有70人，一些假释者已经居住在自己家，只是要到该局报到。

他说，这一次参与活动的48人，来自峇甲亚兰和丽雅再也工厂，他们都是由一名舍监监督，舍监会按时向监狱官员汇报这些假释者的情况。

“他们每天早上7时开始工作到晚上7时，结束工作后就要回到宿舍休息。星期日则是他们的休息日，这个休息日，我们会准备各项活动让他们参与。”

他说，这些活动有国家反毒机构讲座会、警方给予的讲座会、大扫除、宗教课程等，让他们不再重犯，尽量改过自新，不要再踏入监狱服刑。

他指出，如果没有活动的时候，他们也可以自行到购物广场走走，不过要在傍晚7时返回宿舍，如果逾时或下落不明，当局会展开逮捕，一旦罪成，刑罚为2年监禁。

“在假释中的他们，不敢冒然潜逃，因为他们等如一只脚已踏出监狱，一待假释期结束才可重获自由，所以都很自律。”

依祖丁：与假释者关系像朋友

“我们之间已建立感情，就像好朋友，他们都愿意与我分享大小事，我能帮的，就尽量帮忙。”

依祖丁说，假释者非常尊重他，当有任务颁布，就会认真看待，不敢怠慢，大家都非常认真且很有纪律地完成任务。

他常遇上的问题，是帮一些假释者申请身份证和银行卡，因为他们会在工厂上班之后，薪水将直接汇入银行户口，银行卡可以让他们自行提款。

“当他们服刑完毕，最重要的是有银行卡可让他们提款过生活。”

他在这一组2年，已叫得出72人的名字，并已把他们的样貌全记在心里。

林联忠事先点算所有器材和油漆颜色。（图：星洲日报）

大扫除结束后，大家都有秩序的排队领午餐。（图：星洲日报）

依祖丁（右）与假释者有良好的沟通，交情像老朋友。（图：星洲日报）

假释者的话

杰：开心可走入社区服务

来自本同的杰（化名，22岁）说，走入社区服务让他非常开心，为檀香净苑付出更让他觉得意义非凡。

他说，他还有半年的假释，意即半年后就可恢复自由身，他不会再犯错，不会走回迷茫的道路。

“最重要是我已经向家人承诺不再犯错，假释期间会付出100%的努力和用心，让自己赶快与社会接轨。”

他也非常感谢依祖丁一直以来的帮助，官员都对假释者非常好。

法米：分工合作做好任务假释者法米（化名，24岁）说，他会好好发挥所能，为檀香净苑油漆。他说，最开心可以看到大家不分你我，分工合作，把这个大扫除的任务做好。