陈嘉盈．别逼人太盛！ 我最近从社交媒体，乃至他人口中认识了一个人。他犯下了无法弥补的滔天大错。这一次大错以后，在众人眼里，他怎么做都是错的，甚至连呼吸也是错的......他的故事，让我想起了一个老朋友十年前的一次经历。她出生于一个富有的家庭，也是家中的老么，父母兄长一直对她疼爱有加。能在一个充满爱及不缺乏物资的家庭中长大的孩子应该很幸福，但她并不快乐。

我最近从社交媒体，乃至他人口中认识了一个人。他犯下了无法弥补的滔天大错。这一次大错以后，在众人眼里，他怎么做都是错的，甚至连呼吸也是错的......他的故事，让我想起了一个老朋友十年前的一次经历。她出生于一个富有的家庭，也是家中的老么，父母兄长一直对她疼爱有加。能在一个充满爱及不缺乏物资的家庭中长大的孩子应该很幸福，但她并不快乐。

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她不止一次的告诉我，父母兄长过分宠溺，反而对她是一种压力。

我当年没能理解她的感受，只觉得她是在炫耀，一直到发生了一件事，彻底地改变了她的命运。

她20岁那年，向父母提出让她出去大城市打工的要求。父母亲极力反对，要她接管家族企业，但她在和父母大吵一顿以后，带着收拾好的行李，愤然离家。她这一气离家出走，导致母亲因悲伤过度中风成了半个“植物人”。焦急万分的父亲和兄长在她离家以后，可是费了好大的劲儿才从城里找回她。

老母亲在病床上躺了两年，当儿子在耳边说：“妈，妹回来了”

时，犹如风中残烛的老母亲有些困难地睁开了眼睛，看着她牵肠挂肚的女儿，张着嘴就是说不出话来。

那一刻，她再也忍不住地扑倒在母亲怀里，像小时候还是孩子那样放声痛哭起来，然后她跪着便说：“妈妈，我错了！我们回到从前好吗？”，自那以后，她母亲便没有再醒过来了。

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她的二哥和其他亲戚朋友将她母亲的死迁怒于她，不准她参加母亲的葬礼。她父亲更是碍于家人施压，痛心宣布与她脱离关系。

她带着过去的伤痛、忍着泪水想要重新生活，可她身边的朋友、同事不仅会用异样的眼光看她，远离她，甚至对她冷言冷语。那个时候，她连在社交媒体上更新头像、贴文也会被人斥责，说她母亲都给她害死了，她还有心情这么做。

她当时跟我说，她犯下了严重的错误，也认识到错误所要付出的代价了，为何么人们还是不能放过她？从那以后，我再也没有见过她了。她的脸书也不再更新动态，没有半点她的消息，她就像从人间蒸发了一样。

我很想对那些自以为正义、自以为英雄的人说，语言暴力有多可怕你们难道不知道吗？当你们在网上大肆辱骂他人的时候，有没有想过那是在把一个活生生的人一步一步地推入绝境？