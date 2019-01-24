一意孤行国外训练·大马田总未决定伊芬命运 铁饼名将伊芬不获大马田径总会批准仍一意孤行到国外训练，他的命运有待大马田总理事会议后决定。

伊芬表示，他选择在国外接受训练，因为大马的设备不够完整。

（吉隆坡24日讯）铁饼名将伊芬不获大马田径总会批准仍一意孤行到国外训练，他的命运有待大马田总理事会议后决定。

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大马田总会长拿督卡林表示，总会是否会对伊芬采取纪律行动对他实施停赛，或者支付他所有的训练费用，都会在近期的会议上进行讨论后才决定。

卡林受访时，并不排除田总会为伊芬支付训练费用。23岁的伊芬坚持己见，要自费到捷克布拉格训练85天。

无论如何，卡林表示，如果伊芬获得赞助，应将此事告知国家体育体理会以进行一步行动。

伊芬自费赴布拉格训练

他说：“由于体理会拨款的经费是人民的钱，所以如果他已经获得赞助，他需要通知体理会和大马田总。因为这些经费可以用于其他有志争夺奥运会资格的运动员身上。”

曾获得3枚东运会铁饼金牌、也曾夺得2017年亚锦赛银牌的伊芬前晚已自费前往布拉格，将在布格尔教练的指导下进行为期三个月的训练，估计需要超过10万令吉的经费，他的申请早些时候被体理会拒绝。

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伊芬声称，他在欧洲训练的申请被体理会以寒冷的天气不适合运动员接受训练为理由而拒绝。

伊芬此前在他个人社交媒体表达不满，包括要求青体部长赛沙迪解释，为何终止佩特罗维奇教练的合约和不批准他出国训练的计划。

与此同时，体理会总监拿督沙巴威被要求评论顽固的伊芬时，他表示，他们将等待大马田总的报告后才采取进一步行动。

只想知道真实情况

伊芬：我做错甚什么？

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另一方面，伊芬继续为自己发声，他认为自己没有犯任何会导致他受到惩罚的错误。

伊芬解释，他只是一个普通的运动员在社交媒体表达感受，给青体部长赛沙迪知道真正的情况。

他说：“我做错了什么？请告诉我。我不能在Instagram上表达自己的感受吗？表达与指控是两回事。指控意味着我指责，我问部长为什么会发生这种情况，以及他正在计划什么。我不认为这是一个错误，因为我是一个公民和一个只想知道情况的运动员。”

伊芬继续表示，他别无选择，只能在国外接受训练，因为在这里没有完整的设备。

“对于在体理会的设备，我多年来的要求都没有获得实现，或许我应该成为奥运冠军后才能获得。”

当被问及他上周与柔佛王储东姑依斯迈会面的情况时，伊芬表示说这只是一场普通的会面：“东姑依斯迈邀请我到柔佛，这是我的荣幸。”

对于是否是否讨论过赞助时，伊芬拒绝详细说明：“到目前为止，我不能发表任何评论。”