梁樱慧．假酒及真酒，谁会酒精中毒？ 去年九月中旬，雪隆一带爆发因饮用假酒，导致多名外劳中毒身亡事件。所谓假酒，其实就是含有甲醇（methanol）的酒精，也称为乙醇（ethanol）的酒类或饮料。甲醇又称工业用酒精或木精，与乙醇相似，价格便宜也较容易取得，通常在工业上用作有机溶剂。不肖商人为了降低成本，利用甲醇勾兑酒精并出售，造成无数的伤害。摄入甲醇5～10毫升可引起中毒，30毫升就可致死。

去年九月中旬，雪隆一带爆发因饮用假酒，导致多名外劳中毒身亡事件。所谓假酒，其实就是含有甲醇（methanol）的酒精，也称为乙醇（ethanol）的酒类或饮料。甲醇又称工业用酒精或木精，与乙醇相似，价格便宜也较容易取得，通常在工业上用作有机溶剂。不肖商人为了降低成本，利用甲醇勾兑酒精并出售，造成无数的伤害。摄入甲醇5～10毫升可引起中毒，30毫升就可致死。

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在口服甲醇或假酒的最初几小时内，中毒者呈酒醉状态及步态不稳。由于中毒经常发生在饮酒的情况下，这可能不太被注意到。在一段时间后，中毒者会开始出现头痛，呕吐，腹痛，眩晕并感到气喘。

严重者则会永久性失明，神志不清，甚至死亡。甲醇在进入血液后，会在脱氢酶的作用下产生甲醛（formaldehyde）与甲酸（formicacid）。这些代谢物会积累并产生毒性作用，因为人体对甲酸的解毒能力有限。

据联合国卫生组织的报道，近年来爆发甲醇中毒的地方有柬埔寨，捷克共和国、厄瓜多尔、爱沙尼亚、印度、印度尼西亚、肯尼亚、利比亚、尼加拉瓜、挪威、巴基斯坦、土耳其和乌干达。这些中毒事件所涉及人数从20到800多人不等，在某些情况下死亡率更是超过30%。在一些禁酒国家的情况也非常严重，许多非正规和非法的厂商暗地里生产及出售没规格的酒精饮料，而中毒者也不敢寻求就医。

而真酒又如何导致中毒呢？

喝酒应酬是现今社会很难避免的事项。很多人认为喝不喝酒及喝多少酒与诚信，讲义气有关系。喝的越多，诚意更足。当过度饮酒，血液里的乙醇超过个人的承受能力时，也就是酒精中毒俗称醉酒的开始。酒精中毒的症状有平衡失控，皮肤变红，眼部充血，呕吐，呼吸变缓，严重的有僵硬或昏迷，甚至死亡。在医学上，酒精中毒可分为急性及慢性两种，前者可在短时间内给患者带来较大伤害，甚至可直接或间接导致死亡；而后者是长期累积性的伤害，如酒精依赖、精神障碍、酒精性肝硬化及诱发某些癌症（口腔癌、舌癌、食管癌、肝癌）等。

对于孕期孕妇来说，如果准妈妈喜好饮酒，酒精中的有害成份将通过胎盘输送到胎儿体内，造成胎儿发育障碍，出生后生长发育异常。酒精对胎儿危害的程度，将取决于孕妇酒精的摄取量。

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如有饮酒的习惯，记得适度饮酒，饮酒时不应打乱正常的饮食规律，切不可“以酒当饭”，以免造成营养不良或其它慢性疾病。

下次见面，让我们来谈谈电子烟比传统烟较安全吗？