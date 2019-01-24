皇家空军与国防大学推出2u2i．降低结业年龄至23岁 空军首长丹斯里阿芬迪说，该计划将加速学员在国防大学和空军学院课程及受训时间，从入学到结业从之前的6年缩短至4年。

（亚罗士打23日讯）大马皇家空军（TUDM）与马来西亚国防大学（UPNM）合作推出2u2i计划，以新概念培训更多飞行员，降低结业学员的平均年龄至23岁。

广告

空军首长丹斯里阿芬迪说，该计划将加速学员在国防大学和空军学院课程及受训时间，从入学到结业从之前的6年缩短至4年。

他说，2u2i计划意味着学员在国防大学上课2年，另2年则在空军学院接受训练，而首阶段已有23名学生接受飞行员培训。

“这一期学生是去年9月开始在国防大学上‘2u’课程，预料2022年才完成包括空军学院负责的‘2i’课程。”

空军计划每一学期录取40学员

阿芬迪今日见证空军学院与国防大学签署合作意向书后说，2u2i计划可让学员达标之同时，也让空军及国防卫队节省开销。

他说，上述缩短飞行训练的概念，源自空军希望领取“飞翼”勋章的飞行员年轻化，年龄从之前的平均26岁降至23岁。

广告

“在此之前，每名学员都必须先花4年从国防大学或其他政府大学毕业后，才能获遴进入2年的空军飞行员培训课程。”

他说，空军计划在每一学期都录取40名学员，以便填补3个国防卫队分部的飞行员空缺，包括大马海事执法机构（APMM）也需要飞行员。

另一方面，阿芬迪说，空军将于今年3月举行的2019年浮罗交怡国际海空展开幕典礼中，呈献不一样的飞行表演，包括派出苏恺战斗机（Sukhoi Su-30MKM）、大黄蜂战斗机。

“有什么不一样，大家就拭目以待，等海空展到来就会看到开幕典礼的盛况。”