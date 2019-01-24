“终要与羽球说再见”·莉莉雅娜告别战百感交集 印尼的里约奥运会混双金牌得主莉莉雅娜将在本周的印尼大师赛后退役，谈及谢幕战，这位33岁的印尼羽球名将坦言内心百感交集。

里约奥运会冠军莉莉雅娜（前）与旦都威曾在混双赛独霸一方，许多球迷都对莉莉雅娜的退役感到不舍。

（印尼`雅加达24日讯）印尼的里约奥运会混双金牌得主莉莉雅娜将在本周的印尼大师赛后退役，谈及谢幕战，这位33岁的印尼羽球名将坦言内心百感交集。

广告

莉莉雅娜感慨道：“要在塞纳扬体育馆与球迷们再见，这对我来说并非易事，同时也很难过。但我不得不跟他们告别，比起打比赛而言，这是一个更艰难的决定。”

退役后专注生意投资

更让她难过的，自然是与心爱的羽球运动说再见：“我已经打了10多年羽球。今年的印尼大师赛不再是一场普通的比赛，对我和自己的职业生涯来说，将是一场令人感动的告别。”

退役之后，莉莉雅娜表示自己无意加入印尼羽总，不论是以教练还是工作人员身份：“我想要先清醒下头脑，暂时远离羽球一阵子。3年前，我进行了生意上的投资，包括Spa，房地产以及汇兑业务等，我会专注在这些上面。”

尽管如此，莉莉雅娜也承诺会时不时地探访印尼羽总，她乐意将自己的成功经验分享给其他现役球员们。

而随着莉莉雅娜的退役，这也意味她的搭档旦都威需要在2020年东京奥运会积分赛于4月29日开启之前，寻找到新的搭档。

广告

除了莉莉雅娜，另一位印尼混双选手德比周二在首圈出局后，也结束了自己的职业生涯。