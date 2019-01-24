槟政府体恤德士与学巴业者．到柜台领取援助金 槟州政府体恤德士司机与学生车业者需时谋生，因此不再规定他们出席援助金颁发仪式，只需要在指定日期及地点，到州政府特设的柜台即可领取援助金。

曹观友（左四）移交模拟支票予德士司机及学生车业者的代表，左起：刘廷深、陈贞利、杨顺兴及阿都马烈（右五）。（图：星洲日报）

（槟城23日讯）槟州政府体恤德士司机与学生车业者需时谋生，因此不再规定他们出席援助金颁发仪式，只需要在指定日期及地点，到州政府特设的柜台即可领取援助金。

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以往，受惠者们须出席援助金颁发仪式，一般上须待在会场一两个小时。

槟首长曹观友今日在新闻发布会上宣布上述决定，同时象征式移交模拟支票予槟州德士司机联合会及学生车公会的代表，获代表们的赞赏。

他说，受惠者每人每年获600令吉援助金，这依旧分两次发放（每次300令吉），即华人农历新年前及开斋节前。

这次共有2342名合格德士司机获援助金，总额为70万2600令吉，学生车业者则共有653人受惠，总额为19万5900令吉。

槟州政府安排在1月26日（星期六）上午9时至下午1时在槟州大会堂开设柜台，供槟岛区的德士司机及学生车业者领援助金；威省区的则安排在1月27日（星期日）上午9时至下午1时，在威中土地及县署礼堂开设领款柜台。

刘廷深吁联邦政府奖掖

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威省学生车公会秘书刘廷深代表业者致词时，呼吁联邦政府及交通部提供奖掖予那些有意更换旧巴为新巴的同业，例如豁免销售税或提供低息贷款。

他说，学生车业者的收入并不多，但同业有意愿提升学巴素质及竞争力。

他也感激州政府的这笔援助金来得切合时宜，尤其是接近农历新年，同时呼吁同业善用这笔援助金。

“我们感谢州政府关注学生车业者所面对的问题，尤其须面对未持有执照载送学生的客货车竞争，这笔援助金有助于鼓励同业提升服务水平，以期和这些客货车竞争。”

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槟州德士司机联合会主席阿都马烈则希望州政府能为德士司机资助部份的社险。

针对上述两个组织的心声，曹观友在场要求负责官员协助致函予交通部，以反映学生车公会的吁请，同时也表示州政府会研究德士司机有关资助保险的要求。

出席新闻发布会者有槟州行政议员杨顺兴及威省学生车公会主席陈贞利。