代表高盛处理债券发行工作·突击律师楼助查1MDB 警方今早突击一间曾在2012及2013年期间，代表高盛集团处理一马发展有限公司总值65亿美元（时值201亿令吉左右）债券发行工作的律师楼，以助查一马公司弊案。

（吉隆坡24日讯）警方今早突击一间曾在2012及2013年期间，代表高盛集团处理一马发展有限公司总值65亿美元（时值201亿令吉左右）债券发行工作的律师楼，以助查一马公司弊案。

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全国商业罪案调查部代总监拿督赛夫受询时证实，警方是于昨天获得庭令后于今早10时左右派员突击这间位于谷中城花园广场的Rahmat Lim与合伙人律师楼。

“截至下午3时，警方还在现场展开搜索行动，暂时没有逮捕任何人。”

他说，警方是配合一马发展公司弊案调查工作而搜索这间律师楼，不过在记者向其查询是否因律师楼拒绝交出有关文件，警方才上门搜索时，他否认有这样的事情。

他强调，若警方因查案需要而索要相关文件，律师楼无权拒绝的要求。

英文财经媒体《The Edge》今午引述报道指出，Rahmat Lim律师楼是因拒绝配合警方索要文件的要求而召来警方上门搜索，而另一间同样与一马发展有限公司有业务的Wong与合伙人律师楼则因配合警方的调查交出相关文件，而免于被突击搜查。