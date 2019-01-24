李志强．芙蓉在“蛋黄区” 前几天，几乎所有中文报章的国际版都刊登了这样的一则新闻：香港128公尺微型公寓单位火红热卖，卖价港币200万。

前几天，几乎所有中文报章的国际版都刊登了这样的一则新闻：香港128公尺微型公寓单位火红热卖，卖价港币200万。

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128公尺大吗？很小，小到像芙蓉单层排屋的客厅，或梅岭双层排屋的主人房。

这128公尺的空间，包含睡房、厕所、厨房、饭厅、客厅。我实在无法想像这么小的空间，如何长期住人，难怪港人有“留食不留宿”的文化。

128公尺的楼盘叫价200万（马币约100万），等于每方尺价格是1.5万（马币约7万5000），咱们在吉隆坡的高级公寓每方尺不过约600令吉。

香港人被逼蜗居在这么一个放个屁全家人都能听见的小空间，还要排队轮次好久才能顺利购得，是委屈，更是无奈。

2年前，笔者就因为看到香港人的这份“无奈”，于是通过“马来西亚第二家园计划”，介绍与鼓励不少的香港顾客购买芙蓉的楼盘，并来芙蓉作医疗旅游，甚至把孩子送来芙蓉的国际学校念书。

我的理念是：让外国人带动芙蓉的经济。

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去年10月，森州大臣宣布：外国人若要在芙蓉、波德申及马口三县买房置业，最低楼价必须不少过马币200万，还仅能限买“临时地契”（Lease-hold）类型的住宅屋。

11月我带头反对，房屋发展商与地产中介举手举脚按赞，我们也见了有关的议员。

他说：1）这是MB的决定（保守保护主义？）。

2）也是中央的政策（土地与房屋价格不是由各州政府自行决定吗）？

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3）我不能反对（当家当权）。

4）外国买者真的有心在森州购买200万加永久地契的住家屋，可以呈上来行政议会，我们会个别处理。（制造贪腐几率？）。

论经济发展，芙蓉远输于吉隆坡（蛋黄区），却跟怡保隶属同级（蛋壳区），为什么外国人在吉隆坡与怡保购买住宅分别是不少过100万与35万，而马六甲与槟城也不过在50万的底线上，芙蓉凭什么要人家花上200万？

难怪有人说，保守保护主义是经济发展的杀手。

事实上，整个经济发展的基础就是“供应与需求的互动”，请问，若外国人有所需求，芙蓉有200万又不是永久地契的住宅供应吗？

马来西亚第二家园计划已经实行了16年，前后也批了4万多外国人来马长住，为国家财库带来了不少过20亿令吉的收入，包括申请者的银行定存、医疗保险、衣食住行、旅游消遣、投资经商等等，肯定会为低迷的国家经济进注强大的兴奋剂。

安华曾多次公开呼吁现任政府尽快搞好国家经济，让人民三餐得以温饱。昨天，完美集团董事长拿督斯里古润金更公开吁请政府放宽外国人购买本地地产的条件，以促进房产业和经济发展。

看来森州政府有意抗拒外国人来“献金”，也不想搞好州内经济，不是吗？