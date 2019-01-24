陈佩敏．鲁莽危害他人性命 停在交通灯前，红灯转绿了，前方的货车司机迟迟没启程，后面的车辆司机不耐烦而鸣车笛，相信货车司机随之醒觉，放下手煞车，大踩油门往前冲。

停在交通灯前，红灯转绿了，前方的货车司机迟迟没启程，后面的车辆司机不耐烦而鸣车笛，相信货车司机随之醒觉，放下手煞车，大踩油门往前冲。

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途中我越过该货车，看见司机讲得七情上面，一手操控驾驶盘，一手扶着耳边的手机讲电话；原来，司机因讲电话而没注意到交通灯转绿了。

这只是其中一个例子，随着手机从奢侈品变成必需品，有人宁可遗失钱包，也不要遗失手机，甚至会为了手机而闹自杀的年代，手机的诱惑“魔力”几乎胜过古时候的鸦片，在驾驶时检查手机、传信息或电联，模糊驾驶焦点，这会促成鲁莽驾驶行为。

记得我乘坐摩哆时，家人常叮嘱：就算不是因为你疏忽，只要车辆轻轻一碰都会促成性命被剥夺的风险，有时不是因为你不注意，而是他人鲁莽致命。

而驾车后，虽然还在努力改掉驾车看手机行为，但若状态不好还是会停在路旁休息后才启程；而疲惫时更会找朋友驾车，或停路旁联络朋友提神。

对于喝酒应酬情况，依然坚持喝酒不醉才开车，否则宁愿麻烦他人，也因逞强成为鲁莽驾驶肇祸者。

虽说意外来临阻挡不了，死神到来不看时辰，但酒后驾不驾车可以选；疲惫驾不驾车可以选；车速快与慢也可以选，而不是凭着自己多年的驾驶经验，或刚获得驾照得意忘形，驾驶态度决定一切！

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很多时候我们自以为能掌控一切路况，任何时刻做出正确判断，但驾驶盘上无天才，自己的鲁莽与疏忽，却夺走他人的性命，破坏一个幸福家庭，毁了他人人生。

轰动全国的槟城大桥撞车坠海事故，调查后发现肇祸司机尿检报告对大麻呈阳性，再度提醒驾驶者应有的态度。

不要因自己的鲁莽过失行为，无辜连累性命；司机们不懂得好好爱自己，那可能害了别人。

若不懂得遵守交通规则，那就请别操控驾驶盘吧！