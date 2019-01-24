废置2年终有发展商接手．丹那美拉人民房屋有望复工 波德申丹那美拉园丘人民房屋发展计划无故被停工2年，在经过6个月的接洽后，以及房屋及地方政府部介入下，终于有新发展商愿意接手继续未完成的工程，让整个发展计划“起死回生”！

一旦波德申丹那美拉园丘人民房屋发展计划竣工，将惠及附近的居民，阿鲁古玛（左八）在巡视后，与发展商合照纪念；左七为叶朝政。（图：星洲日报）

（朱湖23日讯）波德申丹那美拉园丘人民房屋发展计划无故被停工2年，在经过6个月的接洽后，以及房屋及地方政府部介入下，终于有新发展商愿意接手继续未完成的工程，让整个发展计划“起死回生”！

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该发展计划是位于丹C新村通往丹A新村旁，一片占据13.15英亩的土地，根据之前的发展计划，这片土地将会兴建100个单层排屋单位，惟发展商不知何故，于2年前在工程进行到一半时，突然停工。

阿鲁古玛：工程完成65%突停工

掌管人力资源、园丘及非伊斯兰事务的行动理事会的森州行政议员阿鲁古玛，也在新发展商的陪同下，巡视整个环境，同时也在现场了解整个情况后，作出正式的公布。

阿鲁古玛指出，有关计划是于2015年4月10日开始动工，预计耗资1700万令吉来完成所有工程，但是，旧发展商在完成65%的工程后，整个计划就突然停工，并且废置到今日。

“后来，房屋及地方政府部和国家房屋局在2017年12月15日，基于旧发展商未能在限定时间完成工程，决定终止对方合约。”

他披露，有关当局在终止旧发展商的合约后，在过去的6个月期间，当局也积极寻找新的发展商接手，继续完成未完成的工程，同时，朱湖州议员叶朝政也在州议会上，多次针对有关问题，作出反映。

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“最终，房屋及地方政府部在今年1月7日，成功接洽新的发展商来接手，继续进行未完成的工程。”

所有工程须2020年7月5竣工

他指出，根据此前的发展计划，新发展商除了要兴建100个单层排屋单位，也包括一间祈祷室、游乐场、食档、社区礼堂及幼儿园，而所有工程，必须在2020年7月5日竣工。

他提到，由于该工程之前已完成65%及1100万令吉的成本费，因此，新发展商只须耗资650万令吉，继续进行剩下的工程。

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不过，他补充，相比之前预估的1700万令吉的建筑成本，新的发展计划总共要花费1750万令吉，比预期增加多50万令吉。