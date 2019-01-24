为锦织圭送上关心·佐科期待迎战普耶 塞尔维亚天王佐科维治星期三在澳网男单复赛中因日本名将锦织圭因伤退半途弃权，顺利踏进半决赛，并给对手送上关心，期待对方尽早康复。

佐科维治因日本对手锦织圭腿部不适弃战，使他顺利闯进澳网男单半决赛，除了庆祝，他也为对手送上祝福，期待锦织圭尽快康复。（图：法新社）

（澳洲·墨尔本24日讯）塞尔维亚天王佐科维治星期三在澳网男单复赛中因日本名将锦织圭因伤退半途弃权，顺利踏进半决赛，并给对手送上关心，期待对方尽早康复。

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列为男单首号种子的佐科维治，昨日在男单复赛对8号种子锦织圭时，6比1、4比1领先后，因后者腿部不适，无奈弃权。

普耶在另一场耗时3小时的男单复赛中，以7比6（4）、6比3、6比7（2）、6比4力挫较受看好的加拿大28岁“大炮”16号种子拉奥尼奇，首次闯进生涯大满贯半决赛。

由于锦织圭连场硬战，在打复赛前就已打了近14个小时，同布斯塔的5小时大战，消耗绵织圭的体力，他昨日在男单复赛中再也无法挺下去。

佐科维治昨日赛后在本身的社交媒体上说：“在赛季开始之前，我先来这里充电，希望锦织圭迅速恢复，期待接下来的澳网半决赛。”

普耶将胜利归功于莫蕾丝摩

这是佐科维治在3年后重返澳网男单半决赛，对手将是法国黑马普耶。而24岁的普耶最近请来前澳网和温网女单冠军莫蕾丝摩担任他的教练，他将胜利归功于莫蕾丝摩。

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曾是世界排名前10的普耶说，莫蕾丝摩非常懂网球，懂所有一切有关网球的知识，给他帮助很大。

这是拉奥尼奇第三次在澳网复赛中出局，他曾在2015年和2017年澳网止步复赛。