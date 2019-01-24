副首相旺阿兹莎抵达曼谷·展开2天工作访问 副首相拿督斯里旺阿兹莎周四抵达曼谷，展开2天工作访问。

（泰国．曼谷24日马新社讯）副首相拿督斯里旺阿兹莎周四抵达曼谷，展开2天工作访问。

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这是她在去年5月21日出任副首相以来，首次到泰国进行官访。

旺阿兹莎和代表团是于早上11时15分（大马时间12时15分）抵达廊曼国际机场的军用终站，泰国社会发展及人民安全部常务秘书珀拉莫迪在场恭迎。

在场者也包括大马驻泰国大使拿督佐杰。

旺阿兹莎的代表团成员有农业及农基工业部长拿督沙拉胡丁、外交部副部长拿督马祖基，以及政府高官。

也是妇女、家庭及社会发展部长的旺阿兹莎行程紧凑，首天工作访问的活动包括造访泰国红十字会儿童之家，及观察弱势群体的托儿系统。

她将在中午礼貌拜会泰国首相巴育，之后与掌管社会发展及人民安全部的泰国副首相差猜举行双边会议，预料将讨论双边合作，并针对共同关心的区域及全球课题交换看法。

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旺阿兹莎傍晚将出席由差猜所设的官方晚宴。

根据行程，旺阿兹莎明天出席由大马公司联熹控股及泰国Amata Water公司合作打造的滤水厂推介礼。

接着，她将出席一项商业圆桌会议，出席者包括约30名来自泰国工业联合会（FTI）的30名泰国商人，以及造访农业市集，并在傍晚回国之前与旅居泰国的大马人会面。