范纯玮．珍惜 迈入元旦以来，发生相当多负面事件，譬如认识的人离世，国内各地的车祸命案、国外的登山客身亡等，每一次都对特定的人产生心灵上的打击。

迈入元旦以来，发生相当多负面事件，譬如认识的人离世，国内各地的车祸命案、国外的登山客身亡等，每一次都对特定的人产生心灵上的打击。

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生命是很脆弱的，我们永远也不知道下一步，等待我们的是什么，所以人人都说“珍惜当下”，因为我们握不住命运的节奏，不知它在哪个地方终止。

失去至亲的感受，我懂，所有失去的人也懂，但这种打击可能会让我们更强大，也可能让我们一蹶不振，视乎我们要选择被哪一种影响。

当年纪渐长，我们要承受一波又一波的“永别”

时，真的需要一颗比较强壮的心脏，才能应付这种场面带来的打击，从中学习什么叫“珍惜”和“感恩”。

人与人之间的相处，应该回归简单和单纯，合得来要珍惜，合不来则随缘，不必强求和执着。但是，对人应该要真诚，即使无法对你好，也要记得不对你坏。

我一直都觉得，做人可以很简单，少一些计算和心机，多一些温暖和真心，人人都能笑着过每一天。心善，看每个人都能欢喜，反之，面目可憎。

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这个世界上，谁不是得到过，也失去过，究竟最后能够握住与否，已经不重要，因为万般带不去，唯有业随身，大家做好自己的本份，就够了。

人生这一趟，教我们的不是赚取，而是经历和珍惜，过程中如果计较得失太多，那就枉费了欣赏和感受的机会。

这些道理很浅白，但我们要认真去执行才能体会。

好好珍惜与家人、朋友及宠物的时间，多一天赚一天，每一天都是收获。

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2019年，希望大家都珍惜拥有的一切。