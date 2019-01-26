电影《如珠如宝》贺岁‧送75份双人特映票 星洲网为回馈《星洲日报》APP用户提前送出新春贺礼！75份双人电影特映票，让你提前抢看2019年最搞笑的香港贺岁电影《如珠如宝》。

星洲网为回馈《星洲日报》APP用户提前送出新春贺礼！75份双人电影特映票，让你提前抢看2019年最搞笑的香港贺岁电影《如珠如宝》。

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有“无厘头始祖”之称的香港著名才子林敏骢率领一众过半百资深演员，包括洪金宝、林雪、泰迪罗宾、吴耀汉、梁小龙等人，联手炮制新春喜剧《如珠如宝》，在农历新年正月初一（2019年2月5日）大抛笑弹，把欢乐带给电影院里各年龄阶层的观众！

故事围绕一间只有5名老人的「安憩老人院」，并由神化的院长(林敏骢 饰)和爱心爆棚的看护清清（王菀之 饰）照顾。不料，暴发户雨云（林雪 饰）的大财团却计划搞垮「安憩老人院」，还派出了手下「收数孖宝」阿乐（林盛斌饰）、阿俊（张继聪饰）出马。孖宝起初认为，要搞定5位老人家并非难事，但相处期间却发现个个身怀绝技，并非表面上的痴痴呆呆、毫无威胁……而双方在斗智期间更用尽各种整蛊手段！

想要在新年期间尝试笑到喷泪的感觉？就不能错过这部《如珠如宝》了！好消息是，星洲网将提前为大家送上新年大礼，让你预先抢看电影，并预备了75份双人戏票等你来索取！

索票方式很简单，《星洲日报》APP用户只需前往：

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填写表格，就有机会获得双人戏票!

《如珠如宝》电影特映礼详情：

日期：2019年2月1日（星期五）

时间：晚上9时正

地点：GSC 3 Damansara（前身为: Tropicana City Mall）

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备注：

-成功索票者将会由星洲官方以短讯方式通知。

-成功索票者需在2月1当天晚上7时前，前往GSC 3 Damansara柜台处展示《星洲日报》的APP及领取戏票。

-主办单位拥有最终决定权。

-主办单位有权在没有事先通知参赛者或其它情况下，修改竞赛规则及条例。





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