哥打拉沙马那花园．铺路工程延至新年后 哥打拉沙马那花园第一期和第二期柏油路获得历史城市政厅拨款进行重铺，惟为了避免影响华裔居民迎新，而将工程延后至农历新年过后。

尼占（左起）、陈劲源和莫哈末艾扎巡视即将进行重铺沥青的花园道路。（图：星洲日报）

（马六甲23日讯）哥打拉沙马那花园第一期和第二期柏油路获得历史城市政厅拨款进行重铺，惟为了避免影响华裔居民迎新，而将工程延后至农历新年过后。

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获50万重铺约10条路

这项工程获得50万令吉拨款，将铺设约10条路、总距离为2公里的花园道路。

市议员陈劲源今日召开新闻发布会时表示，继上个月使用当局20万令吉拨款重铺第一期花园5条道路后，这次再获50万令吉继续当地的重铺沥青工作，而范围将拓展到第二期花园。

“第一期花园目前剩下1/11及1/6路还没重铺，将纳入这次的重铺范围，至于第二期花园的路段则视需求而定，损坏程度者最高者优先。”

他指出，花园部份路段已经逾20年未曾重铺，当局接获不少居民提出这方面要求，故安排了拨款进行重铺，年中预计还会有第三阶段的重铺计划。

他表示，虽然当局已批准拨款，但碍于年关将至，居民忙着大扫除，可能会有不便移车的问题，故决定展延工程至新年后。

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“当局在施工前会先发函通知居民，希望届时居民给予合作和配合，将车子移开以方便铺路工程进行。”

他透露，除了哥打拉沙马那外，市政厅也将到甘榜拉班葛那卡及格西当一带进行铺路工程。

陈劲源吁小贩速申请营业执照

另一方面，陈劲源呼吁海山街跳蚤市场、哥打拉沙马那夜市、甘榜拉班早市和夜市的小贩尽快申请营业执照，因为不执法的宽限期只在本月份，希望小贩把握机会以免遭取缔。

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欲申请的小贩可联络哥打拉沙马那选区的梁恩来（012-3609848）、丘力鸣（012-6697019）或选区秘书陈劲源（016-2570270）。