刘爱玲．嬉水要小心 登州有出名的海岛，例如乐浪岛、停泊岛，所以在吉隆坡深造时，学院的同学都以为我一定到过这些海岛游玩，可是我的答案往往让他们很失望，因为直到中学毕业，我都没有去过海岛。

登州有出名的海岛，例如乐浪岛、停泊岛，所以在吉隆坡深造时，学院的同学都以为我一定到过这些海岛游玩，可是我的答案往往让他们很失望，因为直到中学毕业，我都没有去过海岛。

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这是因为我妈妈从小就不让我们兄弟姐妹到海边、河边、瀑布等有水的地方游玩。

有件事让我印象深刻，有次爸爸心血来潮带我们去著名的色佳优瀑布游玩，我和弟妹都很兴奋，可是差不多要到目的地时，爸爸被妈妈成功说服取消行程，半路折返回家。

妈妈只是告诉我们这些地方很危险，她担心会发生意外，可是当时年幼的我对所谓的危险没有概念，只觉得妈妈很扫兴。

可是，我当了记者后，采访无数的溺毙案，死者有年幼的儿童、有一家几口的、也有游客等，才让我真正了解妈妈的担忧，才知道“欺山莫欺水”的道理。

许多溺毙案的发生过程都大同小异，一开始受害者先在岸边戏水，过后不知何故漂流到水中央或忽然被海浪卷走，然后就不幸遇溺身亡。

这些溺水意外也让我想到一句成语，即乐极生悲，无论我们上山或下海，玩得兴高采烈时，往往就会忘了危险，这时意外就会在你没有想到的时候发生，让人措手不及。

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因此，再高兴也好，也要注意安全，否则发生悲剧，后悔就来不及。