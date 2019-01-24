关振庭．我看峇华团农历新年庆典序幕盛况 1月19日，峇株巴辖华人社会再一次欢腾起来，由华团联合会主催、中华公会主导、各华团联合呈献的“喜迎己亥庆新春”成功掀开了序幕。

1月19日，峇株巴辖华人社会再一次欢腾起来，由华团联合会主催、中华公会主导、各华团联合呈献的“喜迎己亥庆新春”成功掀开了序幕。

广告

这已经是凿石城坡众第19年感受到浓浓的新春气息，彰显华族团体延续与弘扬自身文化的决心。笔者忝为庆典工委会名誉顾问团成员，谨此给个赞。

是日晚上7时，骤雨初歇，大游行正式开始，64支由乡团、学校、慈善机构、娱乐及体育队伍组成的龙狮、高跷、军鼓乐队、民族舞蹈等以及压轴的花车，沿着大马路浩浩荡荡在震耳欲聋的锣鼓声中游行到帆加兰广场，然后一支紧接着一支的队伍在广场的舞台上落力演出，5000多名观众的如雷掌声此起彼伏，响彻云霄。

今年庆典活动的特色，是增加了华族传统文化的介绍。主办方在广场四周设立了26个摊位，展示华族民间几近被遗忘的多姿多彩习俗，包括：剪纸、节令鼓、灯谜、汉服、茶艺、女红、木偶戏、书法、布袋戏、挽面手艺、风水及阴历天干地支等的现场解说，让莅临的各族人士，尤其是年轻一代的华族子弟，都获益匪浅，并具体了解华族文化的内涵。笔者再次给予赞赏。

游行队伍表演完毕，紧接着是开幕礼。柔佛州歌及国歌响起时，一切活动处于休止状态。全场观众给予崇高的敬意，严肃站立，双手垂直于腿侧。偌大的舞台前方，只见两位司仪，在众目睽睽下交头接耳，偶尔露出笑脸，似乎在闲聊些什么开心的事，欠缺对官方歌曲的尊重，影响了庄严的气氛。

当晚致辞的华裔，一名是大会主席白福春，另一名是晚会赞助商丹斯里林福山，他们都先以流利的国语致辞，接着礼貌地要求大家允许他们以华语致辞。在旁的朋友忍不住询问笔者，这不是华团主办的民间活动吗？以华语致辞，为何还要请求允准？碍于贵宾仍在台上说话，台下须静穆聆听，笔者唯有报以苦笑示意。

在回家的路上，笔者寻思，要捍卫尊严，就不能够先矮化自己。