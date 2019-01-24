摆弄鸡鸭鱼虾菜与议员齐贺年．日落洞小贩客串新春MV 小贩手里摆弄着鸡鸭鱼虾青葱姜，生涩随着音乐摆动身躯并且挂着诚挚的笑容，浓浓的新春气息在日落洞早市弥漫开来。

（居銮23日讯）小贩手里摆弄着鸡鸭鱼虾青葱姜，生涩随着音乐摆动身躯并且挂着诚挚的笑容，浓浓的新春气息在日落洞早市弥漫开来。

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在日落洞早市取景拍摄的新春音乐短片，为整条街带来热闹的新春气息，当地小贩纷纷欢乐友情客串，并直指自己“红了”好不习惯。

这个由居銮市议员刘德全主导和策划的新春音乐短片，上个周末在叶淘沙日落洞早市取景，小贩纷纷化身男女主角，与居銮国会议员黄书琪、明吉摩州议员周忠信一起拍摄贺岁短片。

贺岁短片带旺小贩生意

短片在2天后出炉，引起广泛转发和回响，星洲日报《大柔佛》社区报走访当地早市，小贩对能参与短片拍摄都表示欣喜，并指随着早市范围张灯结彩颇有新春气息、贺岁短片广泛流传，他们的生意也被带动起来。

苏丽珠：儿子说我“红了”

苏丽珠（58岁，早餐摊小贩）在短片的尾声推着摊子回家。她指出，她在早市已经摆摊21年，天天从街头推着摊子到早市做生意。

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“大家都很高兴、很开心，这个短片让早市热闹起来，也看到一些新面孔来采购，我的儿子还和我说‘你红了’。”

她透露，她昨日到一个餐厅吃饭，也被餐厅老板娘认出来，让她感觉有点不好意思。

林丽蓉：这次最有新春气氛

林丽蓉（50岁，冷冻食品小贩）表示自己第一次参与拍摄短片，和其他小贩一边唱一边拍摄感觉很开心。

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“我在这里摆摊10多年，这一次最有（新春）气氛。”

她说，自从短片出街后，很多顾客上门时都会谈论一番，也有一些人原本不知道日落洞早市，从短片中知道了这个传统市集后特地前来看一看。

廖兰英：购物人潮倍增

廖兰英（饮料、年饼摊业者）表示，拍摄期间她忙着生意，只有丈夫参与了拍摄，而她要感谢策划短片的全体工作人员。

她认为，这次的短片拍得非常好，也带动了当地的气氛，这2天前来购物的人潮增加了一倍。

黄汉生：传给国外儿子观赏

黄汉生（猪肉摊贩）兴奋地将短片传给远在国外的儿子观赏，但儿子只看到他砍烧肉的画面，他觉得有些可惜，但还是对能够参与短片的拍摄感到很开心。

他表示，这次有好多人同时参与拍摄，也算是换了政府后一次开心的经历。

李佳豪：小贩已选7人执委

希望联盟政府准备合法化日落洞早市，当地摊贩目前正准备成立早市委员会成员之一的李佳豪透露，目前小贩已经选出7人作为执委。

他透露，他们接下来将会着手书写章程，以便正式向社团注册局申请注册，一旦正式成立筹委会后，会让其他摊贩加入成为会员。