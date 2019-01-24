戴立贵．新年新规划，道路安全乐 迎接新的一年，古来区在道路规划上有了实质的进展。

迎接新的一年，古来区在道路规划上有了实质的进展。

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首先是优美城肯纳加路商业区已经在本月15日针对改为单向道做了准备，第一期的准备工作是设置路牌，让公路使用者清楚单向道之后的车道安排。

接着，市议会也会重新规划停车格并采取固本收费，我也呼吁有需要的商家向市议会租用停车格，毕竟使用交通锥等物品霸占停车格，除了会被市议会执法组没收外，也会接到罚单，委实得不偿失。

单向道耗时约100天的准备时间，这段期间，我希望大家都能够稍安勿躁，遵循市议会的指示使用受影响的路段。

再来，根据我在本月13日的交通委员会会议上得到的资料，古来目前一共有7416个停车格，市议会从1991年开始实行收费的共有2056个，也就是说还有5000多个停车格是免费供大家使用。

古来作为一个人口数常年往上增的中级城市，站在使用者付费的角度，收费停车格的实施可说势在必行。

当然，我也必须承认，停车格规划上还有很多有待加强的地方，像小型罗里、卡车以及巴士的停车格就明显不足。我相信，在之后的城市建设发展上，务必更加着重这一区块。

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最后，我想谈的是交通圈的使用。我们时常可以在交通圈看到很多车辆非法U转，这是其他地区看不到的。

我相信在交通规则的考试上，大家都明白这是不合法的，那么跃跃欲试的人怎么还是那么多呢？

我能想到的解释，除了古来人不习惯使用交通圈外，抱持侥幸心理不会被执法单位盯上，或许是最大主因。难道真的要在这个自由的国度开始严刑峻法，大家才会循规蹈矩吗？

身为市议员，我时常提醒自己，我们是拥有权力的人，人民赋予的权力就是要让国家导入正轨。因此，我们一定要合理合法使用这些资源，让国家从泥沼中爬出，朝正直与进步迈进。