25%汽车关税杀伤力大．中欧日紧盯动向 特朗普总统将于2月决定是否以国家安全为由对进口汽车征收25%的关税。

（图：法新社）

（纽约24日讯）特朗普总统将于2月决定是否以国家安全为由对进口汽车征收25%的关税。

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将于2月定夺

美国和欧盟的贸易谈判立场看起来仍相当分歧。白宫的目标是涵盖所有货品和服务，其明确目标是减少与欧盟的1,510亿美元货品贸易逆差。欧盟委员会则是设定了一个更为有限的谈判范围、当中不包括农产品。

美国共和党籍参议员、参议院财务委员会主席查克1月16日对媒体表示，美国总统特朗普倾向课征汽车进口关税，此举可能迫使欧盟同意与美国签订新的贸易协议。

LGT亚洲银行投资策略长胡佛1月23日在媒体午餐会上指出，25%的美国进口汽车关税可说是除了美中贸易对话之外、迄今为止最重要的议题。

胡佛预期日本与欧盟最快在2019年2月与美国达成贸易协议。

他说，万一美国真的对来自欧盟、日本的汽车课征25%关税，欧洲和日本经济恐将陷入衰退，风险资产将大幅转弱、金融市场将无法幸免。

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《英国金融时报》曾报导，美国若真的以国家安全为由针对进口车课税，德国、日本、英国以及义大利的汽车生产商将会是主要受害者，中国汽车零件也将成为锁定对象。

2018年12月日本出口金额年减3.8%、创2016年10月以来最大跌幅。其中，日本当月对美国出口金额年增1.6%、对中国出口金额年减7%。

根据美国贸易代表署（USTR）办公室发布的联邦公报资料，针对2千亿美元中国进口品课征的关税税率原定在2019年1月1日自10%升至25%，现已改为美东时间2019年3月2日上午12时1分生效。

思科：不利未来创新

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思科首席执行员罗宾斯在达沃斯世界经济论坛受访时表示，思科虽受10%关税影响，但公司还能够相当顺利地加以处理，但很明显的是、25%的关税将令所有人面临麻烦。

罗宾斯表示，作为一家深受全球市场影响的科技公司，贸易战的后果可能对思科未来的创新产生非常不利的影响。

他并且说，思科不希望看到25%的关税让一些科技公司在全球致力推动创新的时刻被迫削减研发支出。

2018年10月美国与德国的货品贸易逆差年增8.4%至62.071亿美元、创7月（66.123亿美元）以来新高，1-10月年增8.2%至564.916亿美元。

2018年10月美国与中国的货品贸易逆差年增22.4%至431.025亿美元，创历史新高，较9月扩增7.1%；1-10月逆差金额累计达到3,444.707亿美元、年增11.3%。

2018年10月美国与日本的货品贸易逆差年减4%至61.656亿美元；1-10月逆差金额累计达到561.897亿美元、年减2.4%。

受联邦政府资金拨款问题未决影响，原定2019年1月8日公布的2018年11月美国贸易数据迄今尚未发表。