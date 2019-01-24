潘淑仪．新年愿景 时光飞逝，感觉2018年尚未走远，2019年已不知觉来临，回顾365天的时光旅程，好像不曾经历什么，又似乎错过了什么，一切仿佛已消散在天际。

时光飞逝，感觉2018年尚未走远，2019年已不知觉来临，回顾365天的时光旅程，好像不曾经历什么，又似乎错过了什么，一切仿佛已消散在天际。

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时光飞逝间，一切平淡的日常，就是平凡人所谓的人生，彼此渐渐长大老去，脸容转变也是真实的，岁月就是一把杀猪刀，悄无声息在容颜上刻下道道皱纹，黑了木耳、紫了葡萄、软了香蕉。

回顾过去，感谢小人，感谢总是爱颠倒黑白，搬弄是非，添油加醋，无中生有，挑拨离间的小人，所幸本着“宁愿得罪一个君子，不愿得罪一个小人”的原则，才没被小人绊倒。没有小人的掺合，或许不会有今日的豁达及强心脏。

回顾过去，感谢贵人，在跌跌撞撞的人生历程中，愿意搭把手给予扶持及无私指点，无条件力挺但愿自己少走许多冤枉路。当在遇阻及心灰意冷时，及时给予恳切的关怀，如一缕阳光温暖心扉，也因而感觉自己总是幸运的。

踏入2019年1月，因金马仑国席补选的莅临，各路媒体及助选员等也早已上山驻扎随时候命，屈指一算，断断续续上山的日子已有18天，由于低温的气候及地理环境因素，进一步加剧媒体的采访难度，换位思考，或许这是难得一见的采访体验。

金马仑的华人新村沿路已挂起红红的灯笼，颇有节庆的氛围，让想家的感觉也越渐浓郁，同行及同事已开始倒数下山的节奏，彼此有着一种不经一番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香之感，准备“打战”后收拾行囊回家过年，再努力干下一番作为。

回首过去，展望未来，新年伊始，但愿一切都是最好的安排！