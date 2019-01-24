租将身份转战切尔西·伊瓜英：机不可失 切尔西宣布AC米兰前锋伊瓜英正式加盟，这也是伊瓜英自2016年离开拿波利之后再度与恩师萨里重聚。不过，伊瓜英此次是以租借的身份加盟切尔西，而他将身穿切尔西9号至赛季结束

伊瓜英从AC米兰转战切尔西，再度与恩师萨里重聚。

（英国·伦敦24日讯）切尔西宣布AC米兰前锋伊瓜英正式加盟，这也是伊瓜英自2016年离开拿波利之后再度与恩师萨里重聚。不过，伊瓜英此次是以租借的身份加盟切尔西，而他将身穿切尔西9号至赛季结束。

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虽然只是以“借将”身份转战切尔西，但伊瓜英坦言机不可失。伊瓜英说：“当加入切尔西的机会出现，我得把握。这是一支我喜欢，满载历史的球会，还有一个美好的球场，而他们在英超作赛，那是一个我一直想投身的联赛。现在我已迫不及待要在球场上回报切尔西对我的信任。”

据《天空体育》报道，伊瓜英的租期是6个月，如果球员数据上达到一定指标，包括出场次数、进球数和球队成绩在内的数据一旦达标，这个租期将延长一年到2020年夏天，切尔西拥有买断权。

期待联手萨里再迎春天

这位31岁的阿根廷射脚跟切尔西主帅萨里曾在拿波利共事过，彼此十分了解，伊瓜英曾在萨里执教下创出单季上阵35场入36球的意甲骄人数目，同时也是生涯最佳赛季。在米兰过得不怎么顺意的伊瓜英很想效力切尔西，萨里是关键人物。

不过，伊瓜英不会在周四对热刺的英联赛杯半决赛次回合中上阵，他最快会在下周的英足杯第4圈亮相蓝狮处子战，不然则要等到1月30日作客伯恩茅斯的英超才上阵。