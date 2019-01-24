习近平拍板．设中国版纳斯达克 身兼中央深改委主任的中国国家主席习近平要求，要稳步试点注册制，统筹推进发行、上市、资讯披露、交易、退市等基础制度改革，建立以资讯披露为中心的股票发行上市制度。

（图：法新社）

（中国．北京24日讯）中共中央全面深化改革委员会通过“上海证券交易所设立科创板并试点注册制”总体实施方案，身兼中央深改委主任的中国国家主席习近平要求，要稳步试点注册制，统筹推进发行、上市、资讯披露、交易、退市等基础制度改革，建立以资讯披露为中心的股票发行上市制度。

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科创板被视为中国版纳斯达克，将以科技创新型企业为主，并由科创板来试点注册制，注册制让股票IPO更为容易，只要注册文件上的审查即可上市，但要求公司讯息和财务资料要透明公开，建立以资讯披露为中心的上市制度，目前科创板及注册制已内定由上海证交所来执行。

中国中信证券表示，今年上半年可望迎来首批科创板上市公司，初步预计今年科创板上市企业可能在150家左右，粗略预估募资规模约500亿元（人民币，下同）至1,000亿元。整体来看，中信证券认为，科创板对A股市场将有一定资金面压力，但整体影响还算相对有限。

针对上海证券交易所设立科创板并试点注册制，这是习近平去年11月首届上海进口交易博览会上，向国际宣告完善资本市场对外开放的重要举措，短短两个月，中央深改委就审议通过总体实施方案和实施意见，预告科创板和试点注册制，即将在上海实施。

包括上海、浙江等多地证监委接连披露一批科技企业提交IPO辅导备案，应是瞄准科创板。