金马仑补选·阿兹哈：投票日尽量早到·气象预报指下午会下雨 选举委员会主席阿兹哈哈伦呼吁金马仑选民在1月26日尽量提早到投票站投票，因为根据当天的气象报告，下午会下雨。

（金马仑24日讯）选举委员会主席阿兹哈哈伦呼吁金马仑选民在1月26日尽量提早到投票站投票，因为根据当天的气象报告，下午会下雨。

广告

他今日发表文告说，当天的投票时间是从上午8时至下午5时30分，但有些位于偏远地区如原住民村投票站的投票时间会提早结束，原因是需确保这些投票站的选票可在下午5时30分后顺利送抵计票中心。

他说，截至2018年12月14日（2018年第二季度）的金马仑国会选区选民册，共有3万1749名合格选民，扣除已发出的110张邮寄选票，在1月26日补选投票日当天的合格选民人数是3万1639人。

他说，这次补选的投票站数量与去年509的全国大选一样，但投票室的数目则增加了18个，即从过去的70个，增至这次补选的88个。

选委会在文告中也呼吁选民在投票日当天之前检查本身的投票站地点。选民可通过选委会的官网：http://www.spr.gov.my，或致电03-88927018，或通过手机应用程式MySPR进行查询。

若已经进行检查的选民，可把个人的投票资料包括投票站地点及投票室等打印出来，在当天到投票站提呈给第一柜台的书记（KP1）检查，以便加速投票的过程。

选民受促在投票日当天携带大马卡，或可以证明本身身份的合法文件到投票站，但千万记住除了可以把大马卡交给投票站的书记之外，不要交给其他人。

广告

《金马仑国会议席补选投票站》

丹那拉打州选区

投票站 投票时间

广告

德里苏国小（SK Terisu）上午8时至下午3时

德拉诺国小（SK Telanok）上午8时至下午3时

惹梅国小（SK Lemoi）上午8时至下午1时

曼森国小（SK Menson）上午8时至下午3时

巴登威利华小上午8时至下午5时30分

冷力淡米尔小学 上午8时至下午5时30分

冷力中学上午8时至下午4时

Boh茶园淡米尔小学1上午8时至下午4时

Boh茶园淡米尔小学2 上午8时至下午4时

美兰村华小上午8时至下午4时

苏丹阿末沙中学上午8时至下午5时30分

碧兰璋华小上午8时至下午5时30分

双溪巴拉斯淡小上午8时至下午4时

蓝谷淡米尔小学 上午8时至下午4时

甘榜拉惹国小上午8时至下午4时

瓜拉德拉华小 上午8时至下午5时30分

直冷甲华小 上午8时至下午5时30分

日莱州选区

投票站 投票时间

拉纳国小（SK Lanai）上午8时至下午2时

瓜拉末当国小（SK Kuala Medang）上午8时至下午2时

丹绒嘉海国小（SK Tanjung Gahai）上午8时至下午3时

峇都永国小（SK Batu Yon）上午8时至下午3时

甘榜嘉拉迪国小（SK Kg Keledek）上午8时至下午3时

鲁布古力国小（SK Lubuk Kulit） 上午8时至下午3时

双溪哥央国小（SK LKTP Sg Koyan）上午8时至下午3时

双溪哥央中学（SMK Sg Koyan）上午8时至下午3时

柏道国小（SK Betau） 上午8时至下午3时30分

森德鲁国小（SK Senderut）上午8时至下午2时

冷江国小（SK Lenjang） 上午8时至下午2时

迪彤国小（SK Titom）上午8时至下午2时