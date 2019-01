吴谨言哭戏挨批.佘诗曼抱不平 佘诗曼忍不住为她抱不平,并大赞说:“她是一个很努力的演员、很用功,进步也很大,而且也会听别人的意见,是一个非常好的对手。”

(香港24日讯)佘诗曼昨晚出席活动,谈到曾经在《延禧攻略》中合作过的吴谨言,日前在新剧《皓镧传》中因一场剧中母亲面前惨死的哭戏,演技再度遭到网民质疑,佘诗曼忍不住为她抱不平,并大赞说:“她是一个很努力的演员、很用功,进步也很大,而且也会听别人的意见,是一个非常好的对手。”

阿佘称吴谨言可能只是缺乏了一些经验的累积,“我也当过新人,演戏还是需要经验的累积。”认为吴谨言还是很年轻,需要大家给点时间对方进步,过去两人一起合作时,她也不时会与吴谨言一起交流演技心得。