60%美国人存款少于1千美元．财务风险高 美国联邦政府局部停摆到本周四迈入第34天的史上最长纪录，许多政府雇员领不到薪水生计陷入困境，而这也暴露出民众平时储蓄不足的问题。

（图：美联社）

（纽约24日讯）美国联邦政府局部停摆到本周四迈入第34天的史上最长纪录，许多政府雇员领不到薪水生计陷入困境，而这也暴露出民众平时储蓄不足的问题。

广告

研究显示，美国近60%民众户头存款少于1000美元（4135令吉），一旦经济衰退再次来袭，许多人恐将陷入财务危机。

据个人理财网站GoBankingRates研究指出，近60%的美国民众帐户存款少于1,000美元。存款1千美元以上、不到5千美元的人约占15%，而仅约21%的人帐户超过1万美元。

此研究显示，美国多数民众未雨绸缪程度不足，一旦美国经济走下坡，恐令他们措手不及。

美国政府局部停摆不到一个月时，便陆续传出政府员工被迫申请紧急贷款或请求缓缴贷款，甚至必须前往食物银行领取物资暂度难关的消息。

由于多数美国家庭并没有多余存款或存款金额过少，因此难以因应顿失每月收入的危机。据估计，美国近8成民众月底时帐户便见底。

对于停发薪水的政府员工而言，他们面对的是暂时性困难，等到政府恢复运作时，他们便能领到先前薪水，经济状况可望恢复至从前水平。

广告

但对于多数民间劳工来说，万一美国史上第二长的经济扩张期难以为继，失业率瞬间攀升至6%至10%，甚至落入经济衰退的地步，那这些民众生活恐将陷入困境。

对于“月光族”的人而言，只要每月收入来源稳定，加上利率维持在低档，那就算帐户存款不多也还足以维持生活。

不过，美国失业率不可能永远维持在数十年的历史低点，一旦失业率攀高，没有任何储蓄的失业者将面临到极大压力。