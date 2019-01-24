英联赛杯·次回合只小胜伯顿1球·曼市客客气气晋决赛

阿奎罗（左）为曼市打进制胜球，这是他本赛季第15球，最终曼市两回合10比0淘汰伯顿，连续2季进入联赛杯决赛。（图：法新社）

（英国·伦敦24日讯）兵不血刃，曼市连续第2年杀入英联赛杯决赛，自然想要拿下本赛季的首个冠军奖杯，但他们面临着密集赛程的影响。

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首回合9比0大捷让曼市一只脚迈入温布利大球场，也让次回合的较量成为“走过场”。瓜迪奥拉对首发阵容做出8人大轮换，最终仍然挺进决赛，静候切尔西与托登罕热刺之间的胜者，距卫冕只差一步。

首回合就已轰9球

相较于另一场伦敦德比，曼市与伯顿的半决赛几乎没悬念可言。伯顿身处英格兰第3级别的英甲联赛，与前者相差55个名次，巨大的实力差距通过首回合那场9比0屠杀得到完全展现。而“一战进决赛”的有利之处在于，瓜迪奥拉可以在次回合中轮休主力，安排更多替补和年轻球员登场亮相。

曼市首发11人的平均年龄为23岁323天，是将近11年以来队史联赛杯上的最年轻首发阵容。2008年10月29日与米德尔斯伯勒一战，曼市的首发均龄为23岁318天。

最终，小鬼当家的曼市未能延续近期的进球狂潮，只是凭阿奎罗的一剑封喉1球小胜，以10比0的总比分淘汰伯顿，距离联赛杯历史最大分差还差1球（11比0）。然而，小将积累了经验、主力得到了轮休，德布劳内连续出场，门迪也复出，瓜迪奥拉的目的算是基本达到。

决赛不论对蓝狮热刺都难啃

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无论最终晋级决赛的是切尔西还是热刺，对于曼市来说都是考验，本赛季他们已经输过切尔西一次，如今萨里更有伊瓜英驰援；上次面对热刺也只是1球小胜，曼市并无必胜把握。

另一方面，由于联赛杯决赛的时间（2月24日）与英超发生冲突，原本客战埃弗顿的联赛可能被安排到2月6日左右踢；在那之前，曼市要迎战阿申纳，之后一轮的对手则是切尔西，可谓场场都是关乎争冠大局的硬仗，压力之大可想而知。

而联赛杯决赛前，曼市还有与德甲劲旅锡尔克的欧冠16强首回合，恶战连连的曼市将士们能否带着最佳状态踏上温布利大球场还得打上一个问号。

上一个连续两年晋级联赛杯决赛的是曼联（2010年），而红魔也是最近一支在这项赛事中卫冕成功的球队。