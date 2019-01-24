魏家祥：曾在国会表态反废死·被希盟议员嘲讽 马华总会长拿督斯里魏家祥今日阅读了六年前被谋杀15岁少女吴易甜母亲的脸书贴文感触良深，并指他于去年10月15日在国会率先表态反对废死时，还被希盟议员嘲讽。

（亚依淡24日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥今日阅读了六年前被谋杀15岁少女吴易甜母亲的脸书贴文感触良深，并指他于去年10月15日在国会率先表态反对废死时，还被希盟议员嘲讽。

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他今日在脸书贴文指出，他也建议成立国会遴选委员会收集民意，至少听取受害者家属的感受，希盟政府也断然拒绝。

他说：“是的，过去马华努力不够，不符合人民的期待，所以下野。”

然而，他也在脸书贴一张截图“反废死再扛上恭喜发财”时说，今天的政府在面对废除死刑这么重大议题，回应的竟然是一句“恭喜发财”，并质问行动党，反对废除死刑吗？

他说：“以恭喜发财来回应反废死，是在搞笑吗？还是在愚弄反对废死的人民？”

另外，他也讽刺表示，手握42席的行动党“恭喜发财”。

魏家祥也表示，509全国大选之前，面对重大议题的那些所谓“气魄勇敢”，去了哪里？现在的行动党碰到重大议题是连回应都不敢正面回应。