政府史上最长关门若持续．美国首季经济可能零成长 美国联邦政府局部关门，让一些雇员现在要靠领用接济品度日。美国白宫经济顾问委员会主席哈萨特表示，如果联邦政府局部关门持续到3月底，本季美国经济可能会出现零成长。

（图：美联社）

（华盛顿24日讯）美国联邦政府局部关门，让一些雇员现在要靠领用接济品度日。美国白宫经济顾问委员会主席哈萨特表示，如果联邦政府局部关门持续到3月底，本季美国经济可能会出现零成长。

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不过，他也表示，一旦重开，经济就会相对出现“大幅成长”。

他接受美国有线电视新闻网（CNN）的访问，谈及政府关门对美国经济成长的影响。

他说：“第一季经济成长通常较为疲弱，现在又面临政府持续关门，经济成长数字可能很低，或是非常接近零。”

哈萨特认为，一旦联邦政府恢复运作，第2季经济成长相对可以反弹，成长率预估可达4%或5%。他并强调，展望明年，美国经济衰退的机率微乎其微。

彭博访调的分析师预测显示，如果政府停摆持续到3月底，美国第1季国内生产总值（GDP）成长将减少0.8%，来到1.5%。

路透调查：政府关门损增长

但衰退几率仅20%

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《路透》对分析师的调查显示，史上持续时间最长的美国政府关门将损及第一季经济增长，并使得美国联储局至少在4月30日至5月1日会议之前都按兵不动。

但根据分析师预估中值，未来12个月美国经济出现衰退的可能性持稳于20%，与上月调查相同，未来两年出现衰退的可能性亦持稳于40%。

调查还显示，2019年季度经济增长预期下降，这与近期表现疲弱的一连串美国数据显示今年经济将逊于去年的情况相符。这次调查于1月16-23日进行，访问了逾100名分析师。

美国政府部份停摆已经持续超过一个月，有80万联邦政府员工受到影响，这料将损及本就在放缓的美国经济。美国参议院周四将对为政府提供三周拨款的议案进行表决。

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回答附加问题的约50位经济分析师中将近60%表示，美国政府关门对第一季度的国内生产总值（GDP）会成长产生明显的影响。

至于产生的影响有多大，预估中值显示，会令成长幅度减少0.3%。不过预估区间为0.1-1.3%这一较宽范围。

分析师预计美国经济首季的成长率为2.1%，低于上月预估值2.3%；预计第二季为成长2.3%，到年底时会放缓至1.9%。

今年所有季度的经济成长预估都被下修。

德意志银行资深美国经济分析师莱恩说：“最坏情况下，如果国会僵局迟迟不能打破，实质GDP可能在第一季出现萎缩。”

今年升息两次

最新调查仍预计美国2019年升息两次，与12月的调查和美联储自己的点阵图一致。但分析师目前预计，联储局将于第二季度升息，而非上次调查中预计的第一季度。

但105位分析师中近三分之一预计，美联储2019年将只升息一次或者将联邦基金利率维持在2.25%-2.5%不变。而上次调查的101位分析师中只有11位这样预期。

美国短期利率期货交易员预计2019年不会升息。

有超过80%的人称，金融市场下跌及美国经济加速放缓是联储局今年升息所面临的最大挑战。