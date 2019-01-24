【暖势力】马接峇汝村民展现凝聚力．梅花街要完工了 说起甲州马接峇汝新村年景布置，当然少不了最具新春标志的“梅花街”，今年的梅花街“梅花”依旧，家家户户张灯结彩，齐心合力展开筹款及布置的工作，展现更胜以往的凝聚力与人情味，街道上洋溢着浓郁的新春气息。

志工们与作为装饰之一的古董车合影。左一是傅协隆；右一是戴碧源。（图：星洲日报）

（马六甲24日讯）说起甲州马接峇汝新村年景布置，当然少不了最具新春标志的“梅花街”，今年的梅花街“梅花”依旧，家家户户张灯结彩，齐心合力展开筹款及布置的工作，展现更胜以往的凝聚力与人情味，街道上洋溢着浓郁的新春气息。

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傅协隆：号召乡民组团打造

该街道志工傅协隆表示，梅花街较早前一度陷入“没花街”的误会风波，幸而在各方的协调与配合，村民日前也展开募款的工作，并成功在1小时内筹获超过1万令吉的款项，也证明梅花街的存在，已是众乡民与游子们的新春期待。

“如今，我们也号召了由乡民组成的百人团队，不分昼夜地展开布置工作，在短短的3天内，已完成了超过50%的布置工程，预计能够在来临的星期六完工。”

他说，梅花街的布置工作已持续了约10年，多年来获得不少国内外的电台媒体关注，不仅吸引各地的市民及游客观光，也获得友族同胞的青睐，每年的农历新年都会到此参观，别具意义。

“今年的梅花街，梅花依旧，布置工作进行至今，获得男女老幼的参与，十分有意义，这就是华人新春，张灯结彩、普天同庆的传统味道。”

他说，配合2019己亥猪年的到来，他们今年也准备了2只名为“阿兴”及“阿发”的小猪仔，让观光者与小猪仔做近距离接触。

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志工：将办街头舞会燃2019尺鞭炮

志工戴碧源表示，相较于往年的梅花街布置工作，今年肯定是有过之而无不及，不仅有街头舞会及燃放2019尺的红鞭炮，夜里更有烟花助兴。

“今年，我们也会举行摄影比赛，让每个人将他们在此拍下的作品参赛，得奖的参赛者将有机会赢取精美的新春礼品，这里布置摆设将维持到元宵节。”

他说，梅花街的活动与节目依旧落在大年初二，是为了让乡民及在外生活的游子，大年初二回娘家之际，也能够参与新村的新春活动。

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村民自发帮忙和乐融融

“布置工作展开期间，村民也到附近的丛林砍伐树木，今年也会在街道上摆设多达35棵的梅花树，最后也会替梅花树及街道布置灯饰。”

他说，村民们放工后都会自发地前来帮忙，有的为志工提供饮料、有的布置梅花树、有的负责制作影片，众人有钱出钱、有力出力，充份体现新春佳节，和乐融融的意义。

村民们积极展开布置工作。（图：星洲日报）

志工们将梅花树搬运到街道上的各个角落。（图：星洲日报）

志工们准备将砍伐好的树木交给布置小组。（图：星洲日报）

分享布置展现团结

村民拍MV唤回家过年

马接峇鲁新村村民合力拍摄的“全城瞩目的梅花街”计划MV短片，除了分享布置工作的进展以及展现村民团结合作精神，更传达“马接孩子，回家过年”的正面意义！

这条结合百人团队志工打造，村民出钱出力布置的梅花街，目前通过由年轻人主动参与拍摄的行动，经过剪接及配乐后记录下大家一起工作的欢乐过程，展现村民独特且珍贵的“马接精神”。

有关视频22日上传至“我们的新村——马接峇鲁新村”脸书专页，一晚累积了超过6700次浏览、近百个分享和逾百人点赞，而拥有逾万个粉丝的“马接峇鲁新村文化页”，也即时转贴有关视频。

赖家豪：MV短片带出村民的团结精神。（图：星洲日报）

视频剪辑人：村民自发拍摄

专页脸书管理人同时也是视频剪辑人赖家豪（30岁），接受星洲日报访问时表示，视频是由村民们自动自发拍摄，他利用软件结合起来编辑成一支MV，带出村民同心协力的温暖一面，同时带动新村的新春气氛。

他说，每年都有制作梅花街的短片，主要拍摄每个参与人士的制作点滴，从开始、进行中到完成，作为全体的一个纪念和记录，希望梅花街能成为马接新村的传统，一代一代传下去。

“对马接村民的表现，我只能说：很棒！我们新村人情味浓，大家同心协力做好一条梅花街，我以身为马接人感到骄傲。”

他指出，马接新村会在年初二晚上举行梅花街派对，因此他们会不断拍摄影片和照片更新进度，发布到脸书专页上宣传，希望届时吸引各地的人士前来亲身感受。

傅奕有：放下工作回乡打造梅花街

作为梅花街制作人之一的傅奕有（36岁）表示，观赏短片后觉得很不错，就像是一个渐进式的记载过程，让他感觉即使一直在艳阳下工作，也会觉得所有辛苦是值得的。

远在吉兰丹工作的他表示，从脸书得知打造梅花街计划遇到的挑战后，毅然放下工作回到家乡，与家人和村民一起打造梅花街。

“之前，我都是在外州工作到农历新年才回来，但这次通过这些群组和网络了解到梅花街的详情，让我有提前回家的动力，感受家乡的温暖。”

因此，他相信，通过生动的实景短片，可以召唤更多外地工作的游子回乡，甚至像他一样决定提早回来。

短片中记录村民们动手参与梅花街的纪念性画面，留给下一代参考。（图：星洲日报）

傅奕有（左）与伯伯傅木生一连几天在艳阳下，全程投入梅花街制作。（图：星洲日报）