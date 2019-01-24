MHP调查：大马人认为银行家最可靠．政治人物难获信任 国际公共关系及公共事务顾问公司MHP Communications指出，银行家是大马人认为最可靠的专业人士，信任度达60%，其次有38%受访者认为记者最可靠。

冼爱敏:38%的受访者认为记者最可靠。

（吉隆坡24日讯）国际公共关系及公共事务顾问公司MHP Communications指出，银行家是大马人认为最可靠的专业人士，信任度达60%，其次有38%受访者认为记者最可靠。

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警察和律师的信任度分别为36%和28%，而产业经纪有17%，而政治人物的信任度只有12%。

MHP亚太区首席执行员冼爱敏在媒体汇报会上指出，明显的，大马与其他国家一样，政府或政治人物无法获得国人的信任。

最相信亲友宣传金融服务

MHP的调查也指出，国人最相信由朋友或家人宣传的金融服务，达43%；只有38%者会相信从相关公司网站获得的讯息；对传统媒体的信任度也只有12%；至于由相关公司刊登的广告，只有8%者会相信。

冼爱敏也指出，在新兴数码金融服务和传统金融服务比较来看，中国和印度最相信提供新兴数码金融服务的公司，达32%；大马仅有24%者相信，比新加坡的13%多，而最少的是香港仅有8%。

MHP也指出，未来10年，建立金融服务声誉的关键为有目的的建立客户信任、制定社会契约、拥抱数码化、开明和负责人和领导艰难的对话。

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MHP的亚洲金融服务声誉调查报告是在大马、香港、新加坡、中国和印度，各向1000人进行调查所得。

大马人最相信马银行

马来亚银行（Maybank）是大马人最相信的金融服务机构，而银行和银行家也是最受国人信任的金融服务机构和专业人士。

83%认为金融服务表现很好

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冼爱敏说，全球金融风暴发生10年后的今天，整体来看人们对亚洲的金融服务领域呈正面看法，大马有多达83%者认为金融服务表现很好，仅有13%认为差劲和3%不知道。

相比英国，仅有53%者认为金融服务领域表现优异，多达32%者认为差劲和15%不晓得。

同样的，多达83%者认为，在过去10年，大马金融服务领域越来越可靠，而香港仅有68%者认为当地的金融服务领域是可靠的。

冼爱敏指出，以金融服务区分，银行的服务是最多人相信，高达88%，其次为支付系统有87%，至于最让大马人无法相信的金融服务为私募股权投资，有72%。

值得注意的是，银行是国人最相信的金融服务机构，而与其他国家倾向于相信外资银行相比，大马人显然更相信本地银行，其中马银行是最获信任的金融服务机构，接下来则有联昌银行（CIMB）、大众银行（Public Bank）、兴业银行（RHB Bank）和丰隆银行（Hong Leong Bank）。