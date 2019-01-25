桂格燕麦新食谱‧新年吃出健康吃出团圆 农历新年对所有华人而言是一个普天同庆的佳节，在美好的佳节，我们最希望是一家人能够健健康康地一起吃团圆饭，因此选择健康饮食是非常重要，不过要准备一桌营养丰富又健康的新年佳肴却不容易，所幸有全球第一燕麦品牌桂格燕麦的帮助，所有的一切变得非常轻松简单了。

农历新年对所有华人而言是一个普天同庆的佳节，在美好的佳节，我们最希望是一家人能够健健康康地一起吃团圆饭，因此选择健康饮食是非常重要，不过要准备一桌营养丰富又健康的新年佳肴却不容易，所幸有全球第一燕麦品牌桂格燕麦的帮助，所有的一切变得非常轻松简单了。

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燕麦作为人类的主食之一，含有丰富的纤维、蛋白质和Beta葡聚糖，科学家们经过长时间的研究发现，长期食用燕麦不但有助于降低胆固醇，减低患上心血管疾病的风险，同时也可以降低血糖以及减肥。由此可见，食用燕麦好处可真不少。

作为上天恩赐给人类的礼物，燕麦若如果不能在农历新年时登上餐桌上，那真是一件遗憾的事。为了不让这件遗憾事情发生，同时让今年的新春佳节增添更多欢乐与福气，拥有140多年历史的桂格燕麦再一次分享一份全新的食谱，示范如何轻松得用天然又营养丰富的桂格燕麦，烹煮出一道道美味佳肴，让人们在佳节期间享用美食当儿，又能够同时兼顾健康。



美味黄金鱼生（8人份）

材料

50克辣椒

50克红萝卜

50克白萝卜

50克黄瓜

50克柚子

20克醃制过姜片/姜丝

20克香菜

20克青葱

100克三文鱼

150克桂格香脆小麦饼

2茶匙梅子酱

1茶匙麻油

1茶匙芝麻

2汤匙碎花生

1茶匙五香粉、盐和胡椒粉



做法

1.将所有新鲜材料切成细条状。

2.将所有调味料和酱汁独立分开放在小碗中。

3.将三文鱼去皮切片。

4.准备好桂格香脆小燕麦饼。

5.将所有捞生材料放在一个大盘子上，三文鱼片和桂格香脆小燕麦饼放在上面。

6.将调味料和酱汁淋入鱼生材料中，然后就可享受美食了。

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不说你不知，桂格香脆小燕麦饼除了可以作为捞生材料，也可以当作解一解嘴馋的零食，以下是桂格分享给大家的香脆小燕麦饼做法。

桂格香脆小燕麦饼

材料

150克即食/快熟桂格燕麦粥（混合好）

100克面粉

120克水

1茶匙5香粉

1大汤匙芝麻、盐和胡椒粉

做法

1.将桂格燕麦混合成粉状。

2.把所有材料倒进一个大碗中，然后揉均匀。

3.将揉好的粉团薄薄地铺在烤盘上，轻轻地撒上芝麻、盐、胡椒粉和五香粉。

4.放入烤箱中，用华氏170度烤大约10分钟，直到变香脆和金黄色。

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你看是不是很容易制作，这个新年就用桂格燕麦烹调新年佳肴，让我们的健康满分，度过一个快乐的农历新年。

欲了解更多桂格燕麦的好处或另二份新年食谱黄金发财水饺与幸福黄金笑哈哈，可游览网页：http://www.Quaker.com.my 或脸书：www.facebook.com/QuakerMalaysia

