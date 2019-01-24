巫青团长：未兑现竞选宣言．“投国阵警示希盟” 巫青团长拿督阿斯拉夫指出，希盟政府执政至今仍有许多竞选承诺未兑现，进而呼吁金马仑选民投票给国阵，以警示希盟一次又一次地欺骗选民。

阿斯拉夫站在罗里上演讲，支持者则在“台下”专注聆听。（图：星洲日报）

（金马仑23日讯）巫青团长拿督阿斯拉夫指出，希盟政府执政至今仍有许多竞选承诺未兑现，进而呼吁金马仑选民投票给国阵，以警示希盟一次又一次地欺骗选民。

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他说，希盟已多次欺骗选民，就连金马仑的原住民也知道希盟给予“假希望”，许多之前在第14届大选给予的承诺，在执政后都无法兑现。

向新政府传达不满

“选民应藉着金马仑国席补选的机会，把不满的信息传达给新政府，让他们知道选民不再相信他们的谎言。”

他今晚在丹那拉打国阵行动室演讲时说，希盟之前承诺的废除国家高等教育基金及调降油价都只是口头承诺，只是在大选期间给予人民假希望。

他也呼吁金马仑的华裔选民给予政府警示，以让政府知道现在的华裔同胞都很清醒，不会再“傻傻”被希盟欺骗。

此外，伊青团团长莫哈末卡里尔表示，希盟在上届全国大选时因没有做出探讨，所以才会无法在期限内兑现承诺。

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他举例，吉兰丹州政府在做出每项承诺之前都会先进行探讨，看看这些承诺是否可以兑现，而非对选民开空头支票。