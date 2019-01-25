双威大学栽培无数英才 双威大学（Sunway University）的发展源自1987年双威学院的成立。在双威集团创办人兼主席丹斯里谢富年博士的经营下，双威大学栽培了无数英才。

双威大学（Sunway University）的发展源自1987年双威学院的成立。在双威集团创办人兼主席丹斯里谢富年博士的经营下，双威大学栽培了无数英才。

广告

双威大学经过30余年的发展，现在已是马来西亚最具规模的高等私立学府之一，也是马来西亚家喻户晓的教育品牌，其卓越学术水平广受好评及认可。

双威大学课程受到国际专业团体承认。许多课程也受到英国兰卡斯特大学批准和认可。

在《泰晤士报》以及《星期日泰晤士报》“2018年度最佳大学指南”评选中，英国兰卡斯特大学获选为“年度大学”以及荣获最佳校园大学、西北部最佳大学。

相关的遴选标准是依据学生满意度、教学质量和办学经验、学校科研研究水平、学校入学要求、研究生就业前景、学校师生比例、学校服务设施投入、毕业生学位完成率等而作出决定。

兰卡斯特大学始建于1964年，是一所位于英格兰西北部兰开夏郡的大学。兰卡斯特大学是全英国前十的顶尖大学（2018泰晤士报全英大学排名）享有良好的学术声誉。

广告

除了和兰卡斯特大学建立很好的合作伙伴关系，双威大学的礼侍与烹饪艺术课程也受到著名的巴黎蓝带厨艺学校（Le Cordon Bleu）的认可。

双威大学提供的其他课程包括文凭、大学本科、研究生课程。这些课程的学科涵盖音乐、美术与设计、精算研究、金融分析、金融经济学、护理和表演艺术。

此外，美国学分转移课程则让学生有机会前往美国顶尖大学深造，包括约翰霍普金斯大学、康乃尔大学、圣路易斯华盛顿大学和密歇根大学安娜堡分校。

双威大学提供高质量教育机会，并支持马来西亚发展成为区域卓越教育中心。

广告

双威大学的其他伙伴大学包括牛津大学、剑桥大学、哈佛大学、加利福尼亚大学、伯克利大学、逢甲大学和暨南大学。

双威大学在2019年QS亚洲大学排行榜中排名第232位，并在QS星级大学排行榜中获得了5星级的认证等级，认证评估范围概括“教学质量”、“教学设施”、“就业能力”、“社会责任”以及“包容度”。双威大学也获得了马来西亚高等教育评级调查（SETARA）的5级“卓越”院校认证。





双威学院的学生相互交流学习，其乐融融。

双威学院：学术表现优越

双威学院创于1987年，凭著学生们辉煌的成绩，双威学院已成功建立了卓越的信誉。

宏伟的双威学院设立在大马雪兰莪州的双威镇，除了拥有一批资深且经验丰富的讲师外，学院也提供广泛的升学机会。

双威学院开办广受国际认可的课程，包括受国际承认的大学先修班以及财务、金融、语言课程等。它也与英国、美国、澳洲等的著名大学联办双联课程。

6项国际认可

双威学院提供6项国际认可的大学预科课程，为学生的未来深造前景作良好规划。相关课程包括澳洲预科课程（AUSMAT）、剑桥GCE A-Level课程、加拿大国际预科课程（CIMP）、莫纳斯大学基础班（MUFY）、双威艺术基金会基础课程（FIA）、双威科学与工艺基础课程（FIST）。

就读学生的表现都很标青，以澳洲预科课程来说，学生曾在西澳洲教育证书（WACE）考试中获得卓越的成绩，荣获的殊荣包括卓越特别证书（Special Certificates of Excellence）。

此外，双威大学的A水平学生也屡次夺得剑桥卓越学子大奖（Outstanding Cambridge Learner Awards）。

这些成绩标青的学生已先后前往国际著名大学深造，如牛津大学、哈佛大学、剑桥大学、新加坡国立大学、纽约大学、香港大学。



谢富年基金会作育英才，提供奖学金给莘莘学子，让有志深造者获得升学机会。 標題

双威学院的莫纳斯大学预科课程（MUFY）也是本区域的卓越课程提供者，学生念完基础课程申读莫纳斯大学时，将优先被莫纳斯大学录取。

双威学院也为莘莘学子提供5项文凭课程作为未来就业前景的规划，即会计文凭、金融文凭、传播文凭、商业行政文凭以及资讯工艺文凭课程。

此外，通过双威“财经会计学院卓越会计中心”（TES CAE），学生可修读英国皇家特许会计（ACCA）、特许会计技术（CAT）、英格兰及威尔斯特许会计师协会（ICAEW）、金融、会计和商业（CFAB）、特许金融分析师（CFA）、国际注册内部审计师（CIA）等的专业团体课程，以取得专业资格。